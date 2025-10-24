MIKE TYSON : SUR LA TERRE DE SES ANCETRES, UNE VISITE CHARGEE D’EMOTION AU CONGO RDC

Légende vivante de la boxe mondiale, Mike Tyson a foulé le sol congolais le 17 octobre 2025. L’ancien champion du monde des poids lourds est arrivé à Kinshasa pour célébrer le cinquantenaire du mythique combat “Rumble in the Jungle”, qui opposa Muhammad Ali à George Foreman en 1974. Cinquante ans plus tard, celui que le monde surnomme “Iron Mike” revient sur les traces d’un événement qui a marqué à jamais l’histoire du sport et de l’Afrique.

À l’époque, Mike Tyson n’était qu’un enfant de huit ans, sans doute encore loin d’imaginer qu’il deviendrait lui aussi un géant du ring, une incarnation de la rage, du talent et de la rédemption. Aujourd’hui, il marche dans les pas de ses idoles avec une émotion palpable. Reçu avec tous les honneurs par le président Félix Tshisekedi, Tyson a eu droit à un accueil triomphal à Kinshasa.

Dans une capitale vibrante de souvenirs et d’espoir, l’ancien champion s’est mêlé à la foule, échangeant avec des habitants de quartiers populaires, des jeunes boxeurs et des admirateurs venus saluer l’un des plus grands noms du sport mondial. Lors de son entretien avec le président congolais, Mike Tyson a évoqué des projets concrets pour promouvoir la boxe et soutenir la jeunesse en République démocratique du Congo. Mais c’est une révélation personnelle qui a bouleversé l’auditoire. « Je marche aujourd’hui sur la terre de mes ancêtres. Aidez-moi à découvrir de quelle tribu je viens », a-t-il déclaré, visiblement ému. Selon des tests ADN réalisés récemment, le champion aurait en effet des origines congolaises, une découverte qui donne à ce voyage une dimension presque spirituelle.

Tyson a profité de son séjour pour visiter un mémorial, une halte symbolique qui relie son propre parcours à celui de Muhammad Ali, l’homme qu’il considère comme son plus grand modèle et que beaucoup estiment qu’il a, à sa manière, remplacé dans le cœur du public. Kinshasa revit ainsi au rythme d’une commémoration hors du temps. Jusqu’au 30 octobre, la capitale congolaise vibrera au son d’un festival de musique, de projections documentaires et d’un grand gala de boxe organisé au stade des Martyrs. Cinquante et un ans après le légendaire affrontement entre Ali et Foreman, la mémoire collective se réveille, comme un écho vibrant d’un passé glorieux. Mon père, me racontait souvent, les yeux brillants, comment il s’était rendu à Kinshasa à dix-neuf ans pour assister à ce combat inoubliable.

À l’époque, je ne mesurais pas vraiment la portée de ses mots. Aujourd’hui, je comprends la fierté d’un peuple qui a vu deux légendes américaines s’affronter sur sa terre, devant un public africain en liesse. Ce souvenir, disait-il, restera à jamais gravé dans sa mémoire. George Foreman, battu ce jour-là par Muhammad Ali, a lui aussi souvent témoigné de la profondeur de cet instant. « J’ai arrêté la boxe pendant dix ans et la seule photo que j’ai conservée était celle de Muhammad Ali me mettant à terre. Je l’ai gardée et je la regardais tout le temps, parce que je réalisais à quel point ce moment était important pour le sport et pour la boxe.

Cela m’a rendu humble, cela m’a changé, et je suis devenu un homme meilleur que si c’était moi qui l’avais mis à terre. » Ces mots résument toute la grandeur de ce combat mythique et rappellent qu’en boxe comme dans la vie, la défaite peut façonner bien plus que la victoire. Aujourd’hui, en voyant Mike Tyson à Kinshasa, c’est un cercle qui se referme. Le petit garçon qui admirait Ali et Foreman se tient désormais sur leurs traces, au cœur de l’Afrique, en quête de racines et porteur d’un message d’unité et d’espoir. Le Congo l’a accueilli comme un fils revenu au pays, et l’histoire, une fois encore, s’écrit sur ce ring symbolique où se rencontrent mémoire, sport et humanisme.

