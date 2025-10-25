CAMEROUN :: Message de Paix, d’Unité et d’Espérance du Prince Théophile KWENDJEU :: CAMEROON

Mes frères et sœurs de la terre chérie Cameroun

En ces heures délicates où notre Nation s’avance sur le fil de l’incertitude, à la suite du scrutin présidentiel, je viens, le cœur empreint de responsabilité et d’amour pour la patrie, vous adresser un appel vibrant à la paix, à la retenue et à la confiance en nos institutions.

Le Cameroun est plus grand que nos émotions du moment, plus noble que nos divergences politiques. Il est le bien commun que nous avons reçu des générations passées et que nous devons léguer, uni et debout, à celles qui viendront après nous.

Les élections passent, mais la Nation demeure. L’heure n’est ni aux jugements hâtifs, ni aux querelles fratricides. L’heure est à la patience lucide, à l’attente confiante du verdict du Conseil constitutionnel, seule instance habilitée à dire le droit et à proclamer la vérité des urnes. Faisons-lui confiance, car le respect des institutions est le premier pas vers la maturité démocratique.

Je conjure chacun, où qu’il se trouve, de préserver la paix, de protéger la vie et de faire taire les passions qui divisent. La véritable victoire, dans toute élection, n’est pas celle d’un camp sur un autre, mais celle de la Nation tout entière lorsqu’elle demeure unie, digne et pacifique.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition tragique d’une enseignante à Garoua.

Je rends hommage à son courage et à son sens du devoir. À sa famille, à ses collègues et à ses élèves, j’adresse mes condoléances les plus émues et les plus sincères.

Puisse le Très-Haut accueillir son âme dans Sa lumière et consoler ceux qui pleurent sa perte. Que son exemple éclaire notre jeunesse et nous rappelle la valeur sacrée du service à la Nation.

Mes chers compatriotes, la paix n’est pas un mot, c’est une œuvre. Elle se bâtit dans nos cœurs, dans nos gestes, dans notre capacité à écouter avant de juger, à dialoguer plutôt qu’à diviser.

Le Cameroun a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, non pour s’affronter, mais pour construire ensemble un avenir de justice, de dignité et de fraternité.

Que nos paroles apaisent au lieu d’attiser, que nos mains se tendent au lieu de se fermer.

Que notre foi en Dieu et en la République soit plus forte que les rumeurs et les peurs.

Puissent la raison, la paix et l’espérance triompher dans les cœurs.

Puissent nos institutions agir avec équité, et notre peuple demeurer uni dans la lumière du devoir.

Que Dieu bénisse le Cameroun, protège ses enfants.



* Prince Théophile KWENDJEU

Héraut de la paix, de la concorde et de l’unité nationale

