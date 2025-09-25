Camer.be
Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS
FRANCE :: EVENEMENTS

FRANCE :: Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS

La ville de Nice vibrera le samedi 21 mars 2026 au rythme d’un rendez-vous devenu incontournable : la Montée des marches initiée et portée depuis une décennie par la promotrice culturelle l’Azurenne NKS.

Ce projet, lancé timidement il y a dix ans, s’est imposé au fil des années comme une vitrine majeure de la culture camerounaise et africaine dans le sud de la France. L’événement a connu des hauts et des bas, difficultés logistiques, imprévus parfois marquants, mais aussi des instants de joie intense et de fierté partagée.

Parmi les souvenirs qui jalonnent cette aventure, certains restent gravés. On se rappelle encore l’incident survenu en plein centre-ville, lorsque le véhicule de l’équipe avait pris feu à proximité de la gare, heureusement sans conséquence dramatique. Mais aussi, à l’opposé, des moments d’éclat comme la venue remarquée de Lady Ponce, accueillie officiellement à la mairie de Nice par Mme Diouf, adjointe du maire Christian Estrosi, où des médailles de la Ville furent remises en reconnaissance du travail accompli pour le rayonnement culturel.

Année après année, l’Azurenne NKS a su bâtir patiemment son concept, transformant la “Montée des marches” en un rendez-vous attendu de la diaspora et du public niçois. Même la crise sanitaire du COVID-19, qui avait brutalement interrompu une édition en plein déroulement, n’a pas éteint l’élan. D’autres épreuves, comme la disparition du présentateur vedette Armand Jamo, ont marqué le chemin, mais n’ont jamais altéré la détermination de la promotrice.

Aujourd’hui, dix ans plus tard, l’heure est à la célébration et à la reconnaissance. Le 21 mars 2026 s’annonce comme une soirée exceptionnelle, mêlant émotion, fierté et gratitude. La diaspora, dans toute sa diversité, sera encore une fois au rendez-vous sur la Côte d’Azur pour saluer cette aventure humaine et culturelle.

Bravo à l’Azurenne NKS pour avoir cru, persévéré et fait rêver à travers l’art et la culture. La “Montée des marches” continue d’écrire son histoire, entre tradition, modernité et passion partagée.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
Un Forum des Associations ensoleillé et vibrant au cœur du 19ème arrondissement
Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre
PICS-CAMEROON : Promouvoir la compétitivité internationale et la durabilité des produits camerounais grâce aux technologies avancées
Discours Deuxième Édition Caritative pour les Seniors ADIVAS par Viviane BITECK
Communiqué de presse: COLLABORATION CHINDJOU MAISON DE COUTURE x ÉRIC CHRISTIAN NYA
L'artiste Douleur, invité d'honneur de la prestigieuse nuit en blanc de washington dc
Éric Christian Nya célèbre son prix de Meilleur Magazine TV à Paris
Gala ACUT 2025 : Un Dîner de Prestige pour Une Cause Vitale au Cameroun
Le 29 novembre 2025 : la Belgique au chevet de ses héros du quotidien
Exclusif : Maurice Kamto privé des présidentielles 2025? (mise à jour)
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:46
Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS

Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS
15:49
Jean-Guy Wandji Nkuimy : Il y a une chance pour l’Afrique de sortir de la pauvreté par le numérique

Jean-Guy Wandji Nkuimy : Il y a une chance pour l’Afrique de sortir de la pauvreté par le numérique
15:37
Présidentielle au Malawi : le président sortant Lazarus Chakwera reconnaît sa défaite

Présidentielle au Malawi : le président sortant Lazarus Chakwera reconnaît sa défaite
14:03
QUAND TOUT UN MINISTRE SE PERMET DE VIOLER LES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS

QUAND TOUT UN MINISTRE SE PERMET DE VIOLER LES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS
13:34
Faux diplômes au Cameroun : le Mindef radie plus de 1000 candidats après une fraude massive

Faux diplômes au Cameroun : le Mindef radie plus de 1000 candidats après une fraude massive

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo