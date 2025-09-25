FRANCE :: Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS

La ville de Nice vibrera le samedi 21 mars 2026 au rythme d’un rendez-vous devenu incontournable : la Montée des marches initiée et portée depuis une décennie par la promotrice culturelle l’Azurenne NKS.

Ce projet, lancé timidement il y a dix ans, s’est imposé au fil des années comme une vitrine majeure de la culture camerounaise et africaine dans le sud de la France. L’événement a connu des hauts et des bas, difficultés logistiques, imprévus parfois marquants, mais aussi des instants de joie intense et de fierté partagée.

Parmi les souvenirs qui jalonnent cette aventure, certains restent gravés. On se rappelle encore l’incident survenu en plein centre-ville, lorsque le véhicule de l’équipe avait pris feu à proximité de la gare, heureusement sans conséquence dramatique. Mais aussi, à l’opposé, des moments d’éclat comme la venue remarquée de Lady Ponce, accueillie officiellement à la mairie de Nice par Mme Diouf, adjointe du maire Christian Estrosi, où des médailles de la Ville furent remises en reconnaissance du travail accompli pour le rayonnement culturel.

Année après année, l’Azurenne NKS a su bâtir patiemment son concept, transformant la “Montée des marches” en un rendez-vous attendu de la diaspora et du public niçois. Même la crise sanitaire du COVID-19, qui avait brutalement interrompu une édition en plein déroulement, n’a pas éteint l’élan. D’autres épreuves, comme la disparition du présentateur vedette Armand Jamo, ont marqué le chemin, mais n’ont jamais altéré la détermination de la promotrice.

Aujourd’hui, dix ans plus tard, l’heure est à la célébration et à la reconnaissance. Le 21 mars 2026 s’annonce comme une soirée exceptionnelle, mêlant émotion, fierté et gratitude. La diaspora, dans toute sa diversité, sera encore une fois au rendez-vous sur la Côte d’Azur pour saluer cette aventure humaine et culturelle.

Bravo à l’Azurenne NKS pour avoir cru, persévéré et fait rêver à travers l’art et la culture. La “Montée des marches” continue d’écrire son histoire, entre tradition, modernité et passion partagée.

