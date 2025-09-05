CAMEROUN :: Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025 :: CAMEROON

Les légendes du football camerounais Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell ont officialisé leur soutien au président Paul Biya pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Leurs noms figurent dans le comité d'organisation de NGAMBè, une structure créée pour mobiliser les soutiens en faveur du chef de l'État, au pouvoir depuis 1982 . Ce ralliement, bien qu'anticipé par certains observateurs, suscite des débats sur l'intersection entre sport et politique dans un contexte électoral tendu.

Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), et Joseph Antoine Bell, ancien gardien emblématique des Lions indomptables, étaient perçus comme des figures indépendantes. Leur engagement en faveur de Biya interroge sur l'évolution des alliances politiques. Selon des analystes, ce soutien vise à renforcer la légitimité du régime auprès de la jeunesse et des passionnés de sport, tout en divisant l'opposition . Eto'o avait déjà exprimé son soutien à Biya lors de l'élection de 2018, affirmant lors d'un entretien avec France 24 : "J'accompagne toujours le président Paul Biya" .

Le comité NGAMBè, dont la mission est de coordonner la campagne de Biya, aurait été lancé lors d'une réunion discrète à Yaoundé. Des sources proches du pouvoir affirment que ce mouvement cherche à capitaliser sur la popularité des icônes sportives pour contrer les critiques internationales sur la gouvernance et les droits humains . Cependant, cette initiative survient alors que Reporters sans frontières (RSF) dénonce des pressions sur les médias et des suspensions arbitraires de journalistes critiques.

La présidentielle de 2025 s'annonce comme un scrutin clé pour le Cameroun, avec un paysage médiatique sous tension et des opposants écartés, comme Maurice Kamto, disqualifié par le Conseil constitutionnel . Le soutien d'Eto'o et Bell pourrait redessiner les équilibres politiques, mais il risque aussi d'éroder leur crédibilité auprès d'une frange de la population déçue par le régime. Les défis restent nombreux, notamment la crise anglophone et les questions de transparence électorale .

