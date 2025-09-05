Camer.be
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025 :: CAMEROON

Les légendes du football camerounais Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell ont officialisé leur soutien au président Paul Biya pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Leurs noms figurent dans le comité d'organisation de NGAMBè, une structure créée pour mobiliser les soutiens en faveur du chef de l'État, au pouvoir depuis 1982 . Ce ralliement, bien qu'anticipé par certains observateurs, suscite des débats sur l'intersection entre sport et politique dans un contexte électoral tendu.  

Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), et Joseph Antoine Bell, ancien gardien emblématique des Lions indomptables, étaient perçus comme des figures indépendantes. Leur engagement en faveur de Biya interroge sur l'évolution des alliances politiques. Selon des analystes, ce soutien vise à renforcer la légitimité du régime auprès de la jeunesse et des passionnés de sport, tout en divisant l'opposition . Eto'o avait déjà exprimé son soutien à Biya lors de l'élection de 2018, affirmant lors d'un entretien avec France 24 : "J'accompagne toujours le président Paul Biya" .  

Le comité NGAMBè, dont la mission est de coordonner la campagne de Biya, aurait été lancé lors d'une réunion discrète à Yaoundé. Des sources proches du pouvoir affirment que ce mouvement cherche à capitaliser sur la popularité des icônes sportives pour contrer les critiques internationales sur la gouvernance et les droits humains . Cependant, cette initiative survient alors que Reporters sans frontières (RSF) dénonce des pressions sur les médias et des suspensions arbitraires de journalistes critiques.  

La présidentielle de 2025 s'annonce comme un scrutin clé pour le Cameroun, avec un paysage médiatique sous tension et des opposants écartés, comme Maurice Kamto, disqualifié par le Conseil constitutionnel . Le soutien d'Eto'o et Bell pourrait redessiner les équilibres politiques, mais il risque aussi d'éroder leur crédibilité auprès d'une frange de la population déçue par le régime. Les défis restent nombreux, notamment la crise anglophone et les questions de transparence électorale

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #EtooBellBiya #NGAMBE #PresseCameroun #FootballPolitique #PresidentielleCameroun #LiberteExpression

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
Tractations pour une coalition entre Issa Tchiroma et Bello Bouba
Maurice Kamto et le MANIDEM Engagés pour une Coalition de l’Opposition en 2025
Meeting à Bafoussam : Bello Bouba en meeting pour la présidentielle 2025
Tomaino Ndam Njoya exhorte Paul Biya à quitter le pouvoir lors d'un meeting à Bertoua
L'UPC organise un meeting de soutien à Paul Biya à Boumyebel
Akere Muna dénonce une opposition en faillite après le verdict de Jeune Afrique
15 millions FCFA pour campagne présidentielle : l'opposition camerounaise hurle au sabotage
Les mensonges créés et entretenus sur le chairman Chief Joshua Osih.
SDF et Madeleine Haoua détaillent leur modèle de gouvernance fédérale pour le Cameroun
Présidentielle 2025: Tchiroma évoque une coalition avec Kamto malgré son exclusion
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:14
Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM

Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
14:43
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations

Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
13:57
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025

Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
12:00
RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse
09:12
Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre

Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo