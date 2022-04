BELGIQUE :: Affaire du Kidnapping en 2013 du Capitaine Guerandi Mbara: Le CODE interpelle de nouveau le HCR :: BELGIUM

Monsieur le Haut Commissaire, le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques de la Diaspora Camerounaise (CODE) a dû constater avec regret votre silence ainsi que celui de votre prédécesseur que nous avons à maintes fois interpellé face aux multiples interpellations faites par les organisations de la société civile camerounaise et même internationales sur les cas récurrents de violation flagrantes des droits des réfugiés par les autorités camerounaises.

Monsieur, Filippo Grandi

Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

Rue de Montbrillant 94. Genève, 1202. Suisse.

Bruxelles le 02 avril 2022

Nos réfs : 23/CODE-Cameroun06/02-22-CC

Objet :Kidnapping de Réfugiés Camerounais sur le sol européen et leur transfèrement au Cameroun par les autorités du Cameroun.

Monsieur le Haut Commissaire,

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora(CODE) a l’insigne honneur, d’attirer votre Haute Attention sur le danger d’enlèvement qui pèse sur plusieurs réfugiés d'origines camerounaises séjournant sur le territoire européen , africains etc.et de solliciter votre soutien pour faire la lumière sur le kidnapping en 2013 du Dr. Guerandi Mbara, opposant camerounais et réfugié au Burkina depuis 1984

Dans son édition n°2801 du 14 au 20 septembre 2014, le Journal Jeune Afrique consacre quatre pages d’une enquête menée au Cameroun et intitulée «enquête sur une Affaire d’Etat».

Sous la plume de Georges Dougueli, le journal nous a appris que le Capitaine Guerandi Mbara Goulongo a été enlevé le 25 janvier 2013 à Sofia en Bulgarie après qu'on lui ait administré à son insu un puissant sédatif dans l'avion où il se trouvait avec ses bourreaux. Ces derniers vont le ramener de force au Cameroun, vers Douala notamment.

D’après Jeune Afrique, le «colis» est livré aux services spéciaux camerounais le 25 janvier 2013 entre les localités de Puma et d’Édéa et par la suite exécuté et inhumé à son arrivée.

Dès lors, nul n’a plus eu de nouvelles de Guerandi Mbara. A-t-il été tué sur-le-champ ou a-t-il été jeté dans un des souterrains de la DGRE à Yaoundé ?

Ce cas constitue une violation grave et inacceptable de la souveraineté des pays membres de l’Union européenne et une atteinte flagrante aux droits élémentaires à la sécurité de personnes vivant légalement dans ces pays.

À cause de ce non-respect des droits des réfugiés politiques par les autorités camerounaises, nous sommes contraints de porter à votre connaissance que la peur s'est installée depuis lors dans le cœur des réfugiés vivant sur le territoire européen.

L'Article 14 de la déclaration universelle des droits de l’Homme stipule que « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. »

La protection internationale est avant tout la responsabilité qui incombe aux Etats de protéger leurs citoyens, mais lorsque les Etats ne peuvent protéger leurs ressortissants ou lorsqu’ils en sont eux-mêmes les persécuteurs, c’est à la communauté internationale que la responsabilité des droits fondamentaux incombe en apportant une protection internationale.

La Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, demeure encore aujourd’hui l’instrument essentiel de la protection internationale des réfugiés.

Dans les États dotés de systèmes d'asile développés, le HCR s’engage en tant que « gardien » de la Convention de Genève pour une interprétation des lois et réglementations nationales conforme aux droits des réfugiés. Cela signifie, entre autres choses, que les réfugiés doivent se voir garantir l’accès à une procédure d’asile équitable et rapide et être protégés contre le renvoi dans tout pays où ils pourraient craindre la persécution, la torture ou toutes autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (principe de nonrefoulement) Considérant la gravité de la situation du Cameroun et celle des réfugiés d'origine camerounaises, le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE) appelle votre haute institution à:

1) Faire pression sur les autorités camerounaises pour qu’elles se prononcent sur le cas de l'enlèvement du capitaine Guerandi Mbara.

2) Prendre des mesures énergiques telles le gel des avoirs dans les Banques Européennes de toute autorité camerounaise impliquée dans l’enlèvement de Mr. Guerandi ainsi que dans tout autre crime grave avéré de violation de Droits Humains

3) De rappeler publiquement que le HCR ne tolérera pas la violation de sa souveraineté, pas plus que la violation de la protection accordée à tout réfugié politique dans chacun de ses Etats membres.

4) De prendre toute mesure appropriée pour renforcer la protection des citoyens camerounais vivant en Europe et qui sont en lutte pour l’instauration de la Démocratie

et de l’Etat de Droit au Cameroun.

Dans l’espoir que vous accorderez une suite favorable à notre demande, veuillez agréer, Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, notre très haute considération.

