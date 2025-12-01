Camer.be
Association Cesca USA : Gertrude AKpweh Elanga réélue pour un second mandat.
ÉTATS-UNIS :: Association Cesca USA : Gertrude AKpweh Elanga réélue pour un second mandat. :: UNITED STATES

C'était au cours de l'assemblée générale élective des membres du bureau de cette association tenue le 16 novembre dernier à New York aux États -Unis .

Madame la Présidente Gertrude AKpweh Elanga digne fille du Cameroun, au pays de l'oncle Sam a valablement été réélue à la tête de cette association qui fait son bonhomme de chemin depuis sa date de création en 2017 .

À titre de rappel, les missions de l'association Cesca USA sont humanitaires se déclinant en ces points : solidarité et support de ses membres, promotion de la culture des 3 régions du Cameroun que sont Centre , Sud et Est . Bien étant domicilié aux Etats Unis, l'association Cesca USA, oeuvre dans le social, santé et éducation au sein des régions du Centre, Sud et Est.

Gertrude AKpweh Elanga souligne après sa brillante réelection :«Nous sommes une communauté de Camerounais originaires des régions du Centre, de l'Est et du Sud, unis et basés aux États-Unis.Notre association, basée à New York, s'engage à renforcer la solidarité entre ses membres. Nous servons de plateforme pour promouvoir les initiatives de développement économique destinées aux personnes originaires des régions Centre, Est et Sud, tant aux États-Unis qu'au Cameroun». Elle poursuit en disant nous sommes également fiers de célébrer et de promouvoir le riche patrimoine culturel de nos régions d'origine.

Durant son second mandat,  à ses côtés quatre autres membres élus ; pour une durée de 2 ans ,  elle invite par conséquent  chacun à se joindre à cette association pour bâtir une communauté Centre-Est-Sud plus forte et plus prospère ici aux États-Unis.

Il faut le préciser, les  initiatives de développement locales et internationales qui favorisent l'autonomisation économique, la préservation culturelle et la cohésion sociale font parties intégrantes des missions régaliennes au sein de l'association Cesca USA  ; grâce à la collaboration avec d'autres organisations, dirigeants et parties prenantes, l'impact collectif est visible au sein de ladite association.

C'est autour de sa prestation de serment, couplée à une photo de famille que ladite assemblée générale élective de l'association Cesca USA a refermé ses portes laissant place à la lourde mission,  challenge et défis que compte relever l'heureuse élue Gertrude AKpweh Elanga.

