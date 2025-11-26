Camer.be
Festival Bassa Mpô 2025 à Bruxelles: Dieudonné Yebga reçoit un refus de visa d'entrée en Belgique
CAMEROUN :: DIASPORA

CAMEROUN :: Festival Bassa Mpô 2025 à Bruxelles: Dieudonné Yebga reçoit un refus de visa d'entrée en Belgique :: CAMEROON

Après une première tentative de demande de visa refusée pour la France en octobre 2025, Dieudonné Yebga vient de recevoirun autre  refus d'octroi de visa pour la Belgique

Annoncé à Bruxelles dans le cadre du Festival Bassa Mpo, organisé du 28 au 30 novembre 2025, Dieudonné Yebga, le "traitre de la république" a reçu dans la journée d'hier (25/11/2025) le refus de visa d'entrée sur le territoire belge.

Et pour cause, les associations de la diaspora combattantes de Belgique, avaient informé Interpool et d'autres instances sur son rôle joué dans la décrépitude de la démocratie au Cameroun, suite à l'organisation de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun.

Dieudonné Yebga, irrecevable au sein de la diaspora.

"Cette fois ci, ce ne sera plus le conseil constitutionnel du Cameroun qui reglera son cas, mais, ce sera la diaspora. Il est persona non gratta". nous confie Anselme Bitchocka, un des membres de l'association Bassa Mpo du Bénélux. Idem pour le CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques de la Diaspora, ndlr) qui compte réduire le séjour de Dieudonné Yebga à Bruxelles à un enfer terrestre" nous confient Béatrice Tchameni du Mouvement de février 2008, association membre du CODE

Dieudonné Yebga qui s’était illustré en s’opposant à coup des millions de francs Cfa reçus de la part de Atanga Nji, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, à la candidature de Maurice Kamto portée par le MANIDEM, a été sanctionné récemment par les instances traditionnelles du cercle des Mbog.

Selon des documents largement relayés sur les réseaux sociaux, Dieudonné Yebga a été officiellement chassé du cercle des Mbog pour une durée de quinze ans. Les gardiens de la tradition lui reprochent la rupture de son segment en tant que coordonnateur, et plus particulièrement l’exercice d’activités politiques durant son mandat, ce qui est contraire aux règles du Mbog.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Festival Bassa Mpô 2025 à Bruxelles: Dieudonné Yebga reçoit un refus de visa d'entrée en Belgique
Routes migratoires : le témoignage choc d'un Camerounais prisonnier de l'enfer Libyen
Flore de Lille : l’ascension fulgurante d’une influenceuse devenue icône du showbiz africain en Euro
La Diaspora Camerounaise Combattante félicite le Président Issa Tchiroma
Lognes : la Nuit des Étoiles illumine une 2ᵉ édition d’une intensité rare
Urgence Humanitaire : Décès d'un Camerounais au Rwanda, Appel National pour Retrouver sa Famille
Indignons-nous ! (Fr/Ang)
Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion
Paul Biya Visé : La Diaspora Camerounaise Manifeste à Paris pour la Liberté et l'Alternance
La CRTV ne diffuse que les images d'évènements organisés par l'Ambassade et les sections RDPC
Portait: MAIVA IMAGES : l’art de transformer la douleur en lumière
Val-de-Marne : deux infirmières mises en examen pour meurtre et empoisonnement
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:06
Festival Bassa Mpô 2025 à Bruxelles: Dieudonné Yebga reçoit un refus de visa d'entrée en Belgique

Festival Bassa Mpô 2025 à Bruxelles: Dieudonné Yebga reçoit un refus de visa d'entrée en Belgique
09:17
Élections régionales 2025 Sud : Raymond Barre MEKAMBA, un jeune leader qui attire l’attention

Élections régionales 2025 Sud : Raymond Barre MEKAMBA, un jeune leader qui attire l’attention
09:04
Région de l'Ouest: Une randonnée touristique annoncée à Bangoulap du 28 au 30 novembre 2025

Région de l'Ouest: Une randonnée touristique annoncée à Bangoulap du 28 au 30 novembre 2025
08:21
La presse en deuil à l’Ouest: Une déconnexion brutale et fatale pour Robert Nkaké

La presse en deuil à l’Ouest: Une déconnexion brutale et fatale pour Robert Nkaké
06:13
Concours EMIA:le MINDEF aux côtés des candidats lors des épreuves sportives et visites médicales

Concours EMIA:le MINDEF aux côtés des candidats lors des épreuves sportives et visites médicales

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo