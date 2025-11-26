CAMEROUN :: Festival Bassa Mpô 2025 à Bruxelles: Dieudonné Yebga reçoit un refus de visa d'entrée en Belgique :: CAMEROON

Après une première tentative de demande de visa refusée pour la France en octobre 2025, Dieudonné Yebga vient de recevoirun autre refus d'octroi de visa pour la Belgique

Annoncé à Bruxelles dans le cadre du Festival Bassa Mpo, organisé du 28 au 30 novembre 2025, Dieudonné Yebga, le "traitre de la république" a reçu dans la journée d'hier (25/11/2025) le refus de visa d'entrée sur le territoire belge.

Et pour cause, les associations de la diaspora combattantes de Belgique, avaient informé Interpool et d'autres instances sur son rôle joué dans la décrépitude de la démocratie au Cameroun, suite à l'organisation de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun.

Dieudonné Yebga, irrecevable au sein de la diaspora.

"Cette fois ci, ce ne sera plus le conseil constitutionnel du Cameroun qui reglera son cas, mais, ce sera la diaspora. Il est persona non gratta". nous confie Anselme Bitchocka, un des membres de l'association Bassa Mpo du Bénélux. Idem pour le CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques de la Diaspora, ndlr) qui compte réduire le séjour de Dieudonné Yebga à Bruxelles à un enfer terrestre" nous confient Béatrice Tchameni du Mouvement de février 2008, association membre du CODE

Dieudonné Yebga qui s’était illustré en s’opposant à coup des millions de francs Cfa reçus de la part de Atanga Nji, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, à la candidature de Maurice Kamto portée par le MANIDEM, a été sanctionné récemment par les instances traditionnelles du cercle des Mbog.

Selon des documents largement relayés sur les réseaux sociaux, Dieudonné Yebga a été officiellement chassé du cercle des Mbog pour une durée de quinze ans. Les gardiens de la tradition lui reprochent la rupture de son segment en tant que coordonnateur, et plus particulièrement l’exercice d’activités politiques durant son mandat, ce qui est contraire aux règles du Mbog.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp