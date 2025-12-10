Camer.be
Marco Darel : l'étudiant camerounais disparu entre Namur et Bruxelles est activement recherché
Marco Darel : l'étudiant camerounais disparu entre Namur et Bruxelles est activement recherché

Une vague d'angoisse submerge la communauté universitaire et la diaspora camerounaise en Belgique depuis la disparition inquiétante de Tadjufouo Meli Marco Darel. Âgé de 19 ans, l'étudiant, fraîchement arrivé en Belgique en septembre pour y suivre un cursus en gestion à l’Université de Namur, n'a plus donné signe de vie depuis le jeudi 4 décembre. Son dernier acte connu a été l'achat d'un billet de train en direction de Bruxelles, un trajet qu'il semble avoir entrepris sans laisser de trace de son arrivée ni de ses intentions.

La famille et les proches de Marco vivent désormais dans l’incertitude la plus totale. Le jeune homme, qui avait quitté sa chambre universitaire sans alerte apparente, ne répond plus à son téléphone, multipliant ainsi l'inquiétude de ceux qui le connaissent. L'intégration des étudiants étrangers, notamment en provenance d’Afrique, peut parfois être émaillée de défis complexes, allant de la pression académique à l'isolement social. L'énigme de ce départ soudain vers la capitale belge, Bruxelles, reste entière, interrogeant sur d'éventuels motifs personnels ou des rencontres qui auraient pu le détourner de son chemin.

Face à la gravité de la situation, l'enquête policière a été officiellement ouverte. Les forces de l'ordre procèdent à des vérifications ciblées sur son dernier itinéraire connu, ses communications téléphoniques et ses contacts potentiels à Namur et à Bruxelles. La collaboration avec l'Université de Namur et les autorités consulaires est cruciale pour déterminer le contexte exact de cette disparition. Le fait qu'il soit un nouvel arrivant en Europe complexifie les recherches, car ses réseaux sociaux et ses habitudes dans le pays ne sont pas encore solidement établis.

Les appels à témoins se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux, pour obtenir toute information susceptible de faire progresser l'enquête. La famille du jeune Camerounais, désemparée par le silence radio qui dure depuis plusieurs jours, implore l'aide du public pour retrouver Marco Darel sain et sauf. La mobilisation de la communauté est essentielle pour retrouver la trace de cet étudiant dont l'avenir prometteur est suspendu à cette terrible incertitude.

