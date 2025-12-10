-
ÉTATS-UNIS :: Washington inculpe des citoyens pour soutien au séparatisme camerounais : l'étau se resserre :: UNITED STATES
Le ministère américain de la Justice a envoyé un signal fort sur la scène internationale en annonçant l’arrestation et l’inculpation de trois citoyens américains d’origine camerounaise. Ces individus sont soupçonnés d’avoir apporté un soutien matériel à des activités séparatistes violentes ciblant le Cameroun. Cette intervention spectaculaire des autorités américaines marque un tournant dans la gestion de la crise anglophone en cours et souligne la détermination de Washington à poursuivre les auteurs d'actes criminels, même si ces derniers sont commis à des milliers de kilomètres.
Selon le communiqué officiel, les trois suspects auraient participé activement au financement de la violence. Leur rôle présumé était de collecter des fonds spécifiquement destinés à l’achat d’armes pour équiper les groupes armés séparatistes. Pire encore, l’inculpation mentionne leur implication dans des opérations d’enlèvement contre rançon, visant des familles tant aux États-Unis qu’au Cameroun. Ces actions illégales étaient, selon les enquêteurs, organisées via des réseaux de communication sophistiqués et des plateformes financières pour assurer le transfert de capitaux et la coordination des actions violentes sur le terrain.
Les autorités américaines affirment que ces activités criminelles ont directement alimenté l’insécurité et la déstabilisation dans les zones en crise du Cameroun, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En s'attaquant au financement étranger des groupes armés, les États-Unis rappellent leur position contre la violence et leur engagement envers la stabilité de leurs pays partenaires. Cette lutte contre le financement du terrorisme et du séparatisme armé est menée dans le cadre de la législation fédérale américaine.
Les trois mis en cause devront répondre de plusieurs chefs d’accusation graves, incluant le soutien matériel à des actes criminels et la participation à des enlèvements organisés. Ils risquent de lourdes peines de prison si leur culpabilité est établie devant la justice fédérale. Cette affaire met en évidence la complexité du conflit camerounais et l'influence des diasporas camerounaises basées en Occident sur l'évolution de la crise. Des enquêtes supplémentaires sont en cours pour déterminer l’étendue du réseau, identifier d'éventuelles complicités et remonter la chaîne de commandement des transferts illégaux. Cette opération confirme que l'étau judiciaire se resserre sur tous ceux qui choisissent d'exporter la violence au nom d'une cause séparatiste.
