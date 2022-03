CAMEROUN :: Accident de circulation André Onana:Le gardien de buts était-il avec Coco Emilia dans son véhicule? :: CAMEROON

Le portier des Lions indomptables du Cameroun, André ONANA, a eu un accident de la circulation sur la route Yaoundé- Douala. C'était mardi, 22 mars 2022. Le gardien des buts de l'Ajax d'Amsterdam ( Pays-Bas) a quitté Yaoundé ( capitale politique du Cameroun) pour Douala ( capitale économique), en vue du regroupement des Lions indomptables du Cameroun. Ces derniers jouent vendredi au stade Japoma de Douala, contre les Fennecs d'Algérie. Il s'agit du match aller Zone Afrique des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Chemin faisant, André ONANA qui a quitté Yaoundé mardi, tôt en matinée à bord de son luxueux bolide, a eu un accident de la circulation, avant d'arriver à destination. Sa vie est sauve, ainsi que celles de ses compagnons de voyage. Le portier du Cameroun n'est cependant pas indemne de quelques souffrances physiques, et est incertain pour ce match capital.

Seulement, selon certaines indiscrétions, André ONANA aurait quitté Yaoundé avec la très belle et sulfureuse influenceuse COCO EMILIA epse du Congolais ( RDC) Francis MVEMBA. Des sources rapportent que lorsque l'accident est intervenu, l'entourage du gardien des Lions indomptables, afin d'éviter un scandale, aurait rapidement exfiltré COCO EMILIA. Ces sources arguent que le gardien de l'Ajax d'Amsterdam aurait été livré à la vindicte populaire, avec la compagnie d'une femme aux moeurs peu recommandables, à quelques jours de du match. Ilondo Nawe Claude Émilia, COCO ÉMILIA est aussi surnommée "Biscuit de mer", et traîne la réputation sulfureuse de toujours rechercher la compagnie des hommes fortunés, tant dans le monde politique, culturel, économique, financier que sportif, afin de satisfaire à son train de vie onéreux. Soit. Seulement, une autre source avance que le jour de l'accident, la bellissime COCO EMILIA était à Mbanga dans la région du Littoral, prêtant l'image de sa beauté enivrante et envoûtante, à une société brassicole de la place.

L'entourage d'André ONANA n'a pas encore réagi à cette révélation qui fait le tour des réseaux sociaux.