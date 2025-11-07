-
CAMEROUN :: Arrestation de Monsieur Yerima Halilou à Maroua :Le MRC dénonce une dérive autoritaire :: CAMEROON
Monsieur Mamadou Mota, président par intérim du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), s’insurge contre l’arrestation nocturne de l’un de ses cadres Yerima Halilou par des individus cagoulés se présentant comme des gendarmes.
La déclaration du MRC en dessous
ARRESTATION ARBITRAIRE ET INACCEPTABLE DE YERIMA HALILOU, MILITANT ET MEMBRE DU DIRECTOIRE DU MRC
Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et ses alliés dénoncent avec la plus grande fermeté l’arrestation survenue dans la nuit du 05/11/25 à son domicile, de Monsieur Yerima Halilou, militant engagé et membre respecté du Directoire du MTC.
Circonstances de l’arrestation :
Mode opératoire : L’arrestation a été menée par des individus non identifiés, cagoulés, qui se sont présentés de manière douteuse comme étant des Gendarmes. Cette méthode est en soi une violation flagrante des procédures légales et un acte d’intimidation digne d’un État policier.
Profil de la victime : Monsieur Yerima Halilou est connu pour son engagement modéré et son sens du dialogue. Il n’a jamais prôné la violence, mais s’est toujours inscrit dans le cadre légal de l’expression politique.
Nous considérons cette arrestation comme une volonté manifeste du régime en place et de l’élite de vouloir extrapoler la crise post-électorale et la faire porter injustement sur le MRC et ses responsables. Elle s’inscrit dans une logique d’intimidation et de musèlement de l’opposition.
Cette manœuvre politique vise à détourner l’attention des problèmes réels du pays et à criminaliser l’action politique pacifique de notre mouvement.
Par la présente, nous exigeons :
La libération immédiate et inconditionnelle de Yerima Halilou.
L’identification et la sanction des responsables de cette opération illégale.
Le respect strict des droits des militants et des responsables de l’opposition.
Le MRC tient le régime pour seul et unique responsable de l’intégrité physique et morale de Yerima Halilou. Nous appelons la communauté nationale et internationale à être témoin de cette dérive autoritaire.
Fait à Maroua le 6/11/25
Mamadou YAKOUBA
Président ai du MRC
