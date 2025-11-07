Camer.be
Arrestation de Monsieur Yerima Halilou à Maroua :Le MRC dénonce une dérive autoritaire
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Arrestation de Monsieur Yerima Halilou à Maroua :Le MRC dénonce une dérive autoritaire :: CAMEROON

Monsieur Mamadou Mota, président par intérim du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc),  s’insurge contre l’arrestation  nocturne de l’un de ses cadres Yerima Halilou par des individus cagoulés se présentant comme des gendarmes.
 
La déclaration du MRC en dessous

ARRESTATION ARBITRAIRE ET INACCEPTABLE DE YERIMA HALILOU, MILITANT ET MEMBRE DU DIRECTOIRE DU MRC

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et ses alliés dénoncent avec la plus grande fermeté l’arrestation survenue dans la nuit du 05/11/25 à son domicile, de Monsieur Yerima Halilou, militant engagé et membre respecté du Directoire du MTC.

Circonstances de l’arrestation :

Mode opératoire : L’arrestation a été menée par des individus non identifiés, cagoulés, qui se sont présentés de manière douteuse comme étant des Gendarmes. Cette méthode est en soi une violation flagrante des procédures légales et un acte d’intimidation digne d’un État policier.

Profil de la victime : Monsieur Yerima Halilou est connu pour son engagement modéré et son sens du dialogue. Il n’a jamais prôné la violence, mais s’est toujours inscrit dans le cadre légal de l’expression politique.

Nous considérons cette arrestation comme une volonté manifeste du régime en place et de l’élite de vouloir extrapoler la crise post-électorale et la faire porter injustement sur le MRC et ses responsables. Elle s’inscrit dans une logique d’intimidation et de musèlement de l’opposition.

Cette manœuvre politique vise à détourner l’attention des problèmes réels du pays et à criminaliser l’action politique pacifique de notre mouvement.

Par la présente, nous exigeons :

La libération immédiate et inconditionnelle de Yerima Halilou.

L’identification et la sanction des responsables de cette opération illégale.

Le respect strict des droits des militants et des responsables de l’opposition.

Le MRC tient le régime pour seul et unique responsable de l’intégrité physique et morale de Yerima Halilou. Nous appelons la communauté nationale et internationale à être témoin de cette dérive autoritaire.

Fait à Maroua le 6/11/25

Mamadou YAKOUBA

Président ai du MRC

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Arrestation de Monsieur Yerima Halilou à Maroua :Le MRC dénonce une dérive autoritaire
Matomba face à l'investiture de Biya : l'attente d'actes concrets pour les Camerounais
PAUL BIYA ET LE RITE DU POUVOIR, MA LECTURE SYMBOLIQUE DU DISCOURS DE PRESTATION DE SERMENT
UDC Conteste l'Investiture de Paul Biya et Exige une Réforme Électorale Profonde au Cameroun
Paul Biya prête serment ce jour pour la 8e fois consécutive sous un climat socio-politique tendu
Limbé : Des Licenciements Politiques Massifs Sanctionnent le Soutien à l'Opposition
Nourane Foster : Appel Solennel à l'Union Nationale et au Dialogue Inclusif au Cameroun
Le gouverneur du Littoral sensibilise sur l’importance de la paix
Défection de l'Ex-Porte-Parole de Tchiroma en Pleine Contestation Post-Électorale
Foligar Lang Urges Inclusive Dialogue and National Unity as Cameroon Faces Post-Election Divisions
UDC : Protestation parlementaire pour la Justice Électorale à l'Ouverture de la Session Budget
43 ans de Biya. Fête de la victoire et du pouvoir sous tension post-électorale 2025
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:10
Démenti : l'Extrême-Nord du Cameroun face à l'infox des 163 mercenaires de Boko Haram éliminés

Démenti : l'Extrême-Nord du Cameroun face à l'infox des 163 mercenaires de Boko Haram éliminés
16:38
Élections présidentielles au Cameroun : le bilan humain et économique d'un processus contesté

Élections présidentielles au Cameroun : le bilan humain et économique d'un processus contesté
15:10
Arrestation de Monsieur Yerima Halilou à Maroua :Le MRC dénonce une dérive autoritaire

Arrestation de Monsieur Yerima Halilou à Maroua :Le MRC dénonce une dérive autoritaire
13:14
Mamadou Mota dénonce Nathalie Yamb : La polémique Boko Haram et l'Extrême-Nord du Cameroun

Mamadou Mota dénonce Nathalie Yamb : La polémique Boko Haram et l'Extrême-Nord du Cameroun
13:10
Barrages zone Afrique-Mondial 2026 : La liste de Marc Brys toujours attendue

Barrages zone Afrique-Mondial 2026 : La liste de Marc Brys toujours attendue

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo