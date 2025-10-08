Camer.be
Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle
GABON :: DIASPORA

Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle

À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, la diaspora camerounaise établie au Gabon se voit confrontée à une décision inédite des autorités locales. Ces dernières ont en effet interdit toute forme d'activités politiques sur leur territoire en lien avec l'élection présidentielle camerounaise.

Cette mesure, justifiée officiellement par la volonté de préserver la paix et la cohésion nationale, interdit l'organisation de réunions, de rassemblements ou de campagnes, y compris sur les réseaux sociaux. Un contexte particulièrement sensible alors que la campagne bat son plein au Cameroun, marquée par le meeting de Paul Biya à Maroua pour un huitième mandat .

Pour les communautés camerounaises  du Gabon, cette annonce provoque incompréhension et frustration. Beaucoup y perçoivent une atteinte à leur liberté d'expression, d'autant plus que la diaspora camerounaise au Gabon, l'une des plus importantes d'Afrique centrale, s'organisait activement pour participer aux mobilisations à distance. « Le Gabon n’est pas un terrain d’expression politique pour des élections étrangères », aurait précisé une source proche du ministère gabonais de l’Intérieur. Si l'ambassade du Cameroun à Libreville n'a pas officiellement réagi, des consignes de prudence auraient été transmises aux associations pour éviter tout incident diplomatique .

Cette situation met en lumière les défis complexes de la participation politique transnationale en Afrique centrale. Elle prive des milliers de citoyens de leur droit de s'exprimer collectivement dans un moment crucial pour leur nation d'origine, illustrant les tensions potentielles entre sécurité nationale et droits des diasporas lors de périodes électorales sensibles.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #DiasporaCamerounaise #PolitiqueGabon #ElectionsAfrique #LiberteExpression #Presidentielle2025 #CamerounGabon

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle
MERLIN GRILL : Quand l’Amérique redécouvre le goût authentique de l’Afrique
WILLNEY PAYO : le rêve américain d’un créateur africain
Claude Lekagne, une voix éclairée au cœur du Congrès HCCE France 2025
HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l’impact de l’action collective »
Adèle EKEDI, une étoile montante au HCCE France 2025 à Paris
Congrès HCCE France 2025 à Paris : Quand l’action collective devient un levier de rayonnement
Georges Seba et Taty Eyong unis par le mariage : un nouveau chapitre d’espoir
Gabrielle Onguéné, star camerounaise du CSKA, obtient la nationalité russe par décret
UN RENDEZ-VOUS DIVIN SE PRÉPARE CE 21 SEPTEMBRE DANS LA DIASPORA AVEC LE REVEREND PAUL ZANG
HCCE FRANCE: Communiqué de presse
Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:40
Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle

Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle
00:23
Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique

Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique
00:19
Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !

Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !
23:55
Les communicants politiques devraient s’intéresser davantage à la pensée de Dominique Wolton

Les communicants politiques devraient s’intéresser davantage à la pensée de Dominique Wolton
23:45
MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE

MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo