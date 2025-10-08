-
Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle
À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, la diaspora camerounaise établie au Gabon se voit confrontée à une décision inédite des autorités locales. Ces dernières ont en effet interdit toute forme d'activités politiques sur leur territoire en lien avec l'élection présidentielle camerounaise.
Cette mesure, justifiée officiellement par la volonté de préserver la paix et la cohésion nationale, interdit l'organisation de réunions, de rassemblements ou de campagnes, y compris sur les réseaux sociaux. Un contexte particulièrement sensible alors que la campagne bat son plein au Cameroun, marquée par le meeting de Paul Biya à Maroua pour un huitième mandat .
Pour les communautés camerounaises du Gabon, cette annonce provoque incompréhension et frustration. Beaucoup y perçoivent une atteinte à leur liberté d'expression, d'autant plus que la diaspora camerounaise au Gabon, l'une des plus importantes d'Afrique centrale, s'organisait activement pour participer aux mobilisations à distance. « Le Gabon n’est pas un terrain d’expression politique pour des élections étrangères », aurait précisé une source proche du ministère gabonais de l’Intérieur. Si l'ambassade du Cameroun à Libreville n'a pas officiellement réagi, des consignes de prudence auraient été transmises aux associations pour éviter tout incident diplomatique .
Cette situation met en lumière les défis complexes de la participation politique transnationale en Afrique centrale. Elle prive des milliers de citoyens de leur droit de s'exprimer collectivement dans un moment crucial pour leur nation d'origine, illustrant les tensions potentielles entre sécurité nationale et droits des diasporas lors de périodes électorales sensibles.
