ITALIE :: Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s'annonce mémorable !

La ville de Turin se prépare à vibrer au rythme du bikutsi et de la sensualité signée Lady Ponce.

La diva camerounaise, véritable icône de la scène musicale africaine, est annoncée pour un show exceptionnel à La Nuit de la Séduction, le 20 décembre prochain.

C’est à travers une affiche officielle dévoilée par son promoteur Gaby Le Patron que la nouvelle a embrasé les réseaux sociaux. Et déjà, l’effervescence monte. Les fans, les mélomanes et les amoureux de belles vibrations n’ont qu’un mot à la bouche : impatience.

Pour cette 3ᵉ édition du concept, les organisateurs ont décidé de frapper un grand coup. Inviter Lady Ponce, c’est faire le choix de l’excellence artistique, du charisme et de la performance scénique pure. Connue pour sa voix puissante, son élégance et sa capacité à électriser le public, la diva promet une soirée qui s’annonce tout simplement historique.

Turin, capitale du Piémont, deviendra l’espace d’une nuit la capitale mondiale de la séduction et du rythme africain. Entre glamour, passion et énergie, Lady Ponce compte bien marquer de son empreinte la cité italienne.

Le rendez-vous est pris : le 20 décembre, le temps s’arrêtera. Une seule certitude Lady Ponce ne vient pas à Turin, elle y entre en reine. Bikutsi Attitude

