Camer.be
Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !
ITALIE :: EVENEMENTS

ITALIE :: Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable ! :: ITALY

La ville de Turin se prépare à vibrer au rythme du bikutsi et de la sensualité signée Lady Ponce.
La diva camerounaise, véritable icône de la scène musicale africaine, est annoncée pour un show exceptionnel à La Nuit de la Séduction, le 20 décembre prochain.
 
C’est à travers une affiche officielle dévoilée par son promoteur Gaby Le Patron que la nouvelle a embrasé les réseaux sociaux. Et déjà, l’effervescence monte. Les fans, les mélomanes et les amoureux de belles vibrations n’ont qu’un mot à la bouche : impatience.
Pour cette 3ᵉ édition du concept, les organisateurs ont décidé de frapper un grand coup. Inviter Lady Ponce, c’est faire le choix de l’excellence artistique, du charisme et de la performance scénique pure. Connue pour sa voix puissante, son élégance et sa capacité à électriser le public, la diva promet une soirée qui s’annonce tout simplement historique.
 
Turin, capitale du Piémont, deviendra l’espace d’une nuit la capitale mondiale de la séduction et du rythme africain. Entre glamour, passion et énergie, Lady Ponce compte bien marquer de son empreinte la cité italienne.
Le rendez-vous est pris : le 20 décembre, le temps s’arrêtera. Une seule certitude Lady Ponce ne vient pas à Turin, elle y entre en reine.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !
Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par
La Grande Nuit des Newbellois : un rendez-vous historique annoncé pour le 15 mai 2026
Ouverture solennelle du Congrès du HCCE France
Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
Un Forum des Associations ensoleillé et vibrant au cœur du 19ème arrondissement
Fadil Le Sorcier et Big Benji MATEKE enflammeront Bilbao le 18 octobre
PICS-CAMEROON : Promouvoir la compétitivité internationale et la durabilité des produits camerounais grâce aux technologies avancées
Discours Deuxième Édition Caritative pour les Seniors ADIVAS par Viviane BITECK
Communiqué de presse: COLLABORATION CHINDJOU MAISON DE COUTURE x ÉRIC CHRISTIAN NYA
L'artiste Douleur, invité d'honneur de la prestigieuse nuit en blanc de washington dc
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:40
Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle

Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle
00:23
Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique

Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique
00:19
Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !

Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !
23:55
Les communicants politiques devraient s’intéresser davantage à la pensée de Dominique Wolton

Les communicants politiques devraient s’intéresser davantage à la pensée de Dominique Wolton
23:45
MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE

MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo