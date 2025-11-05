L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ? :: CAMEROON

L'avocate et figure politique camerounaise de premier plan, Maître Michèle Ndoki, aurait récemment échappé de justesse à une interpellation sur le territoire national, selon des sources proches de l'opposition. Cet incident intervient dans un climat politique particulièrement tendu au Cameroun, où les voix dissidentes et les leaders de l'opposition sont régulièrement la cible de mesures de répression. L'avocate, connue pour son engagement passionné pour l'État de droit, est désormais introuvable.

Les détails entourant cette tentative d'arrestation restent flous, et les autorités n'ont émis aucun communiqué pour confirmer ou infirmer l'information. Maître Ndoki a déjà été détenue par le passé pour sa participation à des manifestations non autorisées et est une figure emblématique de la contestation post-électorale de 2018-2019. L'incertitude quant aux raisons de cette nouvelle tentative d'interpellation est d'autant plus préoccupante qu'elle laisse planer le doute sur un possible acharnement judiciaire et politique à son encontre. L'absence de l'avocate soulève des inquiétudes quant à sa sécurité et son statut actuel, ses proches confirmant ignorer sa localisation actuelle.

Cette situation s'inscrit dans un contexte où les droits des avocats et des défenseurs des droits humains sont de plus en plus menacés au Cameroun. Les pressions exercées sur les figures publiques qui osent défier le régime en place sont multiples et visent à museler la société civile et à décourager toute tentative d'alternance ou de critique. L'affaire Michèle Ndoki, comme d'autres avant elle, met en lumière la fragilité des libertés d'expression et de rassemblement dans le pays. Son rôle crucial dans la dénonciation des irrégularités électorales et son engagement constant pour la démocratie au Cameroun font d'elle une cible de choix pour les forces de l'ordre.

