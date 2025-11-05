Camer.be
L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?
CAMEROUN :: SOCIETE

L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ? :: CAMEROON

L'avocate et figure politique camerounaise de premier plan, Maître Michèle Ndoki, aurait récemment échappé de justesse à une interpellation sur le territoire national, selon des sources proches de l'opposition. Cet incident intervient dans un climat politique particulièrement tendu au Cameroun, où les voix dissidentes et les leaders de l'opposition sont régulièrement la cible de mesures de répression. L'avocate, connue pour son engagement passionné pour l'État de droit, est désormais introuvable.

Les détails entourant cette tentative d'arrestation restent flous, et les autorités n'ont émis aucun communiqué pour confirmer ou infirmer l'information. Maître Ndoki a déjà été détenue par le passé pour sa participation à des manifestations non autorisées et est une figure emblématique de la contestation post-électorale de 2018-2019. L'incertitude quant aux raisons de cette nouvelle tentative d'interpellation est d'autant plus préoccupante qu'elle laisse planer le doute sur un possible acharnement judiciaire et politique à son encontre. L'absence de l'avocate soulève des inquiétudes quant à sa sécurité et son statut actuel, ses proches confirmant ignorer sa localisation actuelle.

Cette situation s'inscrit dans un contexte où les droits des avocats et des défenseurs des droits humains sont de plus en plus menacés au Cameroun. Les pressions exercées sur les figures publiques qui osent défier le régime en place sont multiples et visent à museler la société civile et à décourager toute tentative d'alternance ou de critique. L'affaire Michèle Ndoki, comme d'autres avant elle, met en lumière la fragilité des libertés d'expression et de rassemblement dans le pays. Son rôle crucial dans la dénonciation des irrégularités électorales et son engagement constant pour la démocratie au Cameroun font d'elle une cible de choix pour les forces de l'ordre.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#MicheleNdoki #Cameroun #DroitsHumains #Justice #Avocate #Opposition #MRC

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?
Douala : Un Préfet Menace de Sceller le Magasin d'une Commerçante Réticente à Ouvrir
Douala : Le marché central rouvre sous la menace du Maire Roger Mbassa Ndine
Répression post-électorale : Le Ministre MOMO justifie la force, niant la mort d'innocents
Assemblée nationale:Accréditation sélective des médias:quand l’amitié prime sur le professionnalisme
Douala : Menaces sur les Commerçants. La Loi Sanctionne-t-elle la « Ville Morte » ?
Tensions à Yaoundé II : L'interdiction de manifester par le Recteur OMGBA face au Pr. OYONO
Jacques Eone: Le Cameroun doit devenir un acteur de référence en robotique sur le continent africain
Douala : SWoT Xperience II a ravivé le “Premier Amour”
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
DOUALA :RETOUR PROGRESSIF AU CALME
Meridianbet poursuit sa campagne traditionnelle de prévention du cancer du sein en octobre
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:18
L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?

L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?
21:59
Sénat : Le régime Biya accusé de corruption

Sénat : Le régime Biya accusé de corruption
21:36
Agbor Balla échappe à l'arrestation et fuit en Europe après soutien à Issa Tchiroma

Agbor Balla échappe à l'arrestation et fuit en Europe après soutien à Issa Tchiroma
16:00
Le FCC Dénonce la Répression Post-Électorale et l'Emprisonnement des Leaders

Le FCC Dénonce la Répression Post-Électorale et l'Emprisonnement des Leaders
15:36
Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion

Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo