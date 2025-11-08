CAMEROUN :: Afriland First Bank dénonce un nouveau deepfake :: CAMEROON

Lire l'intégralité de la lettre du Dr Paul FOKAM, propriétaire de ce mastodonte de la finance, aux internautes. Le richissime homme d'affaires invite à la plus grande vigilance, face aux cybercriminels qui se servent de l'intelligence artificielle pour manipuler des vidéos à des fins criminelles.

