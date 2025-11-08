-
© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 08 Nov 2025 18:33:09
- |
- 812
- |
-
CAMEROUN :: Afriland First Bank dénonce un nouveau deepfake :: CAMEROON
Afriland First Bank dénonce un nouveau deepfake portant création d'une nouvelle méthode d'investissement
Lire l'intégralité de la lettre du Dr Paul FOKAM, propriétaire de ce mastodonte de la finance, aux internautes. Le richissime homme d'affaires invite à la plus grande vigilance, face aux cybercriminels qui se servent de l'intelligence artificielle pour manipuler des vidéos à des fins criminelles.
