Afriland First Bank dénonce un nouveau deepfake
Afriland First Bank dénonce un nouveau deepfake portant création d'une nouvelle méthode d'investissement

Lire l'intégralité de la lettre du Dr Paul FOKAM, propriétaire de ce mastodonte de la finance,  aux internautes. Le richissime homme d'affaires  invite à  la plus grande vigilance, face aux cybercriminels qui se servent de l'intelligence artificielle pour manipuler des vidéos à des fins criminelles.

