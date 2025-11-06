CAMEROUN :: Reprise effective des activités de transport : le Gouvernement rassure et félicite les transporteurs :: CAMEROON

Après plusieurs jours de perturbations observées dans le secteur des transports terrestres, sur fond de tensions postélectorales, le Gouvernement et les syndicats de transporteurs ont trouvé un terrain d’entente. À l’issue d’une importante concertation tenue mardi dernier au Ministère des Transports, les responsables syndicaux ont décidé de reprendre normalement leurs activités dès mercredi sur l’ensemble du territoire national.

Cette rencontre, présidée par le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, s’est tenue dans la salle de conférences du Ministère à Yaoundé, en présence du Ministre délégué, du Secrétaire général, de l’Inspecteur général, ainsi que des présidents nationaux des syndicats des transporteurs urbains, interurbains, ruraux, périurbains et des mototaxis.

Le Ministre a ouvert la séance par un moment de recueillement en mémoire de deux figures emblématiques du secteur récemment disparues : M. Ernest Zena, président du Syndicat des Chauffeurs de Taxis du Cameroun (SYNCHAUTACAM), et El Hadj Emma Abdoul Karim, PDG de la société Abdoul Karim SARL. Dans son mot d’introduction, il a salué leur engagement constant au service de la profession et de l’intérêt général, soulignant que ces hommes avaient marqué durablement l’histoire du transport routier au Cameroun.

Une concertation nationale pour restaurer la fluidité du transport

Le Ministre a rappelé que cette concertation s’inscrivait dans la continuité de la réunion interministérielle présidée la veille par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Celle-ci visait à examiner les conséquences des perturbations survenues dans le secteur des transports à la suite de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Selon le Ministre, ces perturbations, marquées par des mouvements d’humeur, des blocages localisés et des actes de vandalisme sur certaines voies, ont temporairement affecté la mobilité des personnes et des marchandises, mettant à mal le bon fonctionnement du dispositif de transport national et international.

Cependant, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe a tenu à féliciter les transporteurs pour leur sens élevé du devoir, soulignant que malgré les menaces sécuritaires et les tensions sociales, nombre d’entre eux ont continué à assurer les dessertes essentielles.

« Grâce à votre professionnalisme et à votre courage, a-t-il déclaré, les marchés intérieurs ont pu rester approvisionnés, et les pays frères comme le Tchad et la République Centrafricaine, qui dépendent de nos infrastructures de transport, ont continué à faire tourner leurs économies. »

Le Ministre a profité de l’occasion pour transmettre aux transporteurs les félicitations du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, transmises par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en reconnaissance de leur bravoure et de leur sens du patriotisme en ces moments sensibles.

Des mesures gouvernementales pour sécuriser la reprise

Afin d’accompagner la relance des activités, le Gouvernement a pris une série de mesures destinées à garantir la sécurité des personnes, des biens et du matériel roulant sur l’ensemble du réseau routier national. Ces mesures visent notamment à fluidifier les opérations de transport routier, à renforcer la coordination multisectorielle, et à assurer la continuité des chaînes logistiques nationales et sous-régionales.

Le Ministre des Transports a également invité les présidents des organisations syndicales à jouer pleinement leur rôle de relais auprès de leurs bases, en sensibilisant les conducteurs, transporteurs et bailleurs de fret sur l’importance de reprendre leurs activités dans le calme et la sérénité. « Vous devez rassurer vos adhérents et les inciter à tourner la page de la peur. Aucun pays ne peut se développer sans la contribution active du secteur des transports », a-t-il martelé.

Dans le même esprit, le Ministre a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion nationale et la paix sociale : « Ne prêtez pas le flanc au vent de la haine et de la division. Les transporteurs doivent rester des acteurs majeurs de l’intégration nationale et du développement économique. »

Les syndicats s’engagent à la reprise

À l’issue des échanges, les présidents des syndicats de transporteurs et des conducteurs routiers urbains, interurbains, ruraux et des mototaxis ont unanimement salué les efforts du Gouvernement et annoncé la reprise effective des activités dès, mercredi 5 novembre 2025.

Cette décision marque la fin d’une période d’incertitude qui avait paralysé plusieurs circuits de transport à travers le pays. Les syndicats ont réaffirmé leur engagement à travailler aux côtés du Ministère pour restaurer durablement la stabilité du secteur, améliorer la sécurité routière et garantir la libre circulation des personnes et des biens.

En conclusion, le Ministre des Transports a renouvelé l’appel du Gouvernement à la responsabilité collective et au patriotisme : « Ensemble, nous devons préserver la stabilité de notre pays, car le transport est un pilier stratégique de la croissance économique et de l’intégration sous-régionale. »

Avec la reprise annoncée des activités dès demain, le Cameroun s’achemine vers un retour progressif à la normale dans le secteur des transports routiers, signe encourageant d’apaisement et de relance des échanges économiques après les tensions des dernières semaines.

