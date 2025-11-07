Camer.be
LES VILLES MORTES : LA SUITE DE L'AFFAIRE
CAMEROUN :: LES VILLES MORTES : LA SUITE DE L'AFFAIRE :: CAMEROON

Le Peuple Camerounais qui vient d'être victime du Hold-up électoral le plus grossier de son histoire, a exprimé de manière retentissante et inédite ses protestations, sa colère, au prix de sa vie...

Répondant à la mission qui lui a été assignée par ce Peuple, celle de défendre sa volonté, ISSA Tchiroma 2025, le vainqueur de l'élection présidentielle, a refait cette élection par un test de légitimité, en exposant aux yeux de la terre entière, la vérité de ce qui a été exprimé dans les urnes : l'appel aux villes mortes, auquel la dictature BIYA a tenté de s'opposer de toutes ses forces, a été très largement suivi sur l'étendue du territoire camerounais. Des statistiques de 78% ont été avancées. C'est énorme ! 

À l'exception de la capitale Yaoundé et de la région du Sud, l'essentiel du pays a été paralysé. 

LES VILLES MORTES : LE TEST RÉUSSI DE L'ADHÉSION DU PEUPLE 

Par l'adhésion au mot d'ordre de désobéissance civile, le Peuple fait la démonstration patente de trois choses :
- il démontre qu'il a voté majoritairement pour ISSA TCHIROMA BAKARY contre Paul BIYA qui a mobilisé toute la machine étatique pour y faire échec, en vain ;
- il reconnaît l'autorité, en tant que Président de la République, de celui pour qui il a voté majoritairement, ISSA TCHIROMA BAKARY ;
- il affiche sa détermination à congédier au prix de nombreuses privations et même de sa vie, un régime qui ne donne aux Camerounais pour seule alternative que de naître, vivre et mourir dans la DICTATURE et la PAUVRETÉ.

DE LA LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUE À LA RESPONSABILITÉ HISTORIQUE 

Le Président Élu ISSA TCHIROMA BAKARY est désormais investi de la mission de libération du Cameroun des mains d'une mafia étatique, qui a fait de ce pays, une géhenne de laquelle la jeunesse ne rêve que de se sauver par l'émigration.

ISSA TCHIROMA BAKARY NE RENONCERA PAS À CETTE MISSION 

Il fera tout ce qui est de son devoir en vertu des dispositions de l'article 20 de la Charte Africaine Des Droits de l'Homme qui stipule : "Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination... Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant À TOUS MOYENS

RECONNUS PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE...".

Le Peuple Camerounais a désormais dans ses mains son destin. ISSA TCHIROMA BAKARY a l'obligation historique d'incarner ce désir d'avenir et de liberté. 
Il n'y renoncera pas, même au prix de sa vie, il l'a promis.

