CAMEROUN :: Baloum: Une femme tuée par son ex-époux au marché :: CAMEROON

Une scène d’une rare violence s’est produite le dimanche 2 novembre dernier à Baloum, village situé dans l’arrondissement de Penka-Michel, département de la Menoua, région de l’Ouest. Une femme, identifiée sous le nom de Madar Kelly, a été brutalement assassinée par son ex-mari, Sylvain Tsopny.

Selon des informations relayées par le média en ligne MenaouaActu, l’homme reprochait à son ex-épouse d’avoir quitté leur foyer en emportant une partie de leurs biens communs. Plusieurs millions de francs CFA auraient ainsi été utilisés par la victime pour la construction d’une maison à Yaoundé, alors qu’elle préparait simultanément un dossier de voyage pour le Canada.

D’après des témoins, la victime se serait rendue sur le site d’activité commerciale de son ex-époux au marché de Baloum, armée d’une machette avec laquelle elle l’aurait menacé. Dans des circonstances encore à élucider, l’homme a réussi à la désarmer avant de retourner l’arme contre elle, la mutilant mortellement sous les yeux horrifiés des riverains. Plusieurs personnes ayant tenté de s’interposer auraient été blessées.

Arrêté par la gendarmerie de Penka-Michel peu après les faits, Sylvain Tsopny aurait reconnu son acte sans exprimer le moindre remords, selon les premières indiscrétions de l’enquête.

La dépouille de Madar Kelly a été déposée à la morgue de l’hôpital de Penka-Michel, en attendant les formalités d’inhumation. Une enquête judiciaire se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce drame conjugal qui relance le débat sur les violences basées sur le genre au Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp