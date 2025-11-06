Camer.be
Alain ZINTCHEM : un parcours d’excellence entre service, foi et détermination
Né un 7 novembre à Garoua, dans le Nord du Cameroun, ville historique du président Ahmadou Ahidjo, Alino de ZINT'CH de son vrai nom Alain ZINTCHEM M. incarne la persévérance et la réussite par le travail. Sixième d’une fratrie de huit enfants, il y effectue ses études primaires et secondaires avant de s’envoler pour la France en juin 2003, animé par le désir d’une vie meilleure. En 2019, il devient officiellement Franco-Camerounais, symbole d’un parcours d’intégration exemplaire.

Travailleur acharné, doté d’un tempérament calme mais ferme, Alain trouve très tôt sa voie dans les métiers de la sécurité. Avec un casier judiciaire vierge et une volonté à toute épreuve, il décroche son Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) puis sa première carte professionnelle. Sa rigueur et son sens du devoir le conduisent ensuite à se spécialiser dans la sécurité incendie (SSIAP), où il s’impose rapidement comme une référence.
Son professionnalisme et son leadership naturel lui ouvrent les portes de la sécurité événementielle à Paris, où il officie comme responsable de sécurité pour de nombreuses structures prestigieuses.

Mais Alain ZINTCHEM ne se limite pas à un seul domaine. Animé par une soif constante de savoir, il multiplie les formations diplômantes : Management des unités marchandes (2019)Management des communautés (2022), et plus récemment, une formation en gestion des immeubles (2025). Autodidacte et ambitieux, il prouve qu’aucun objectif n’est hors de portée pour celui qui croit en l’effort et en la discipline.

Sur le plan spirituel, Alain mène une autre vie tout aussi marquante : celle d’un homme de foi. Sa rencontre avec le Christ remonte à son enfance à Garoua, mais c’est à Paris, en 2008, qu’il concrétise son alliance spirituelle avec le Seigneur. Depuis, il se consacre à la prédication et à l’accompagnement spirituel, apportant prières, écoute et réconfort à ceux qui en ont besoin. en espérant qu'il saura  exorciser  les maux du showbiz camerounais et redonner à chacun la paix intérieure par la Parole de Dieu.

Épanoui sur le plan familial, Alain ZINTCHEM partage depuis avril 2014 une vie harmonieuse avec son épouse Huguette, avec qui il forme un couple solide et inspirant, entouré de leurs enfants. L’amour et la stabilité du foyer ont, selon lui, profondément ancré sa foi et renforcé sa vision de la vie.

Depuis le décès de son père en novembre 2021, Alain a endossé avec dignité le rôle de chef de la grande famille ZINTCHEM à Maben, guidant les siens avec sagesse et bienveillance. Chef, croyant, formateur et serviteur de Dieu, il incarne aujourd’hui l’image d’un homme complet — enraciné dans ses valeurs et tourné vers le progrès collectif.

En ce jour d’anniversaire, alors qu’il souffle une bougie de plus, Alain ZINTCHEM demeure un modèle d’humilité, d’humanité et de persévérance.
Son parcours inspire et rappelle qu’au-delà des épreuves, la foi, le travail et la droiture demeurent les véritables clés du succès.

