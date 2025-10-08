Camer.be
Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique
Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique

Une scène pour le moins surréaliste s’est produite lors du meeting du candidat Paul Biya à Maroua. Le président de l’Assemblée nationale, en plein discours, a vu sa parole brutalement interrompue par le protocole, alors qu’il semblait perdre le fil de son intervention.

Cette interruption en direct a provoqué un malaise en politique palpable au sein de l’assistance, illustrant combien la maîtrise de la parole publique est cruciale pour tout représentant. En effet, un discours politique doit toujours refléter une certaine autorité et une clarté d’esprit ; lorsqu’un orateur est coupé en pleine phrase, c’est souvent perçu comme un échec de communication et un manque de respect.

Cet incident rappelle que l’art oratoire n’est pas qu’une question de forme, mais un pilier de la crédibilité et de la confiance que les citoyens accordent à leurs dirigeants. Dans un monde où l’information circule à toute vitesse, une telle séquence peut durablement marquer les esprits et influencer l’opinion. Pour tout homme ou femme politique, il est donc vital de travailler son éloquence et sa capacité à captiver son auditoire, afin d’éviter de tels moments de flottement, sources de polémiques et de déception.

L'actualité en vidéo