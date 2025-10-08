-
© Camer.be : Toto Jacques
- 08 Oct 2025 00:23:36
- |
- 327
- |
-
CAMEROUN :: Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique :: CAMEROON
Une scène pour le moins surréaliste s’est produite lors du meeting du candidat Paul Biya à Maroua. Le président de l’Assemblée nationale, en plein discours, a vu sa parole brutalement interrompue par le protocole, alors qu’il semblait perdre le fil de son intervention.
Cette interruption en direct a provoqué un malaise en politique palpable au sein de l’assistance, illustrant combien la maîtrise de la parole publique est cruciale pour tout représentant. En effet, un discours politique doit toujours refléter une certaine autorité et une clarté d’esprit ; lorsqu’un orateur est coupé en pleine phrase, c’est souvent perçu comme un échec de communication et un manque de respect.
Cet incident rappelle que l’art oratoire n’est pas qu’une question de forme, mais un pilier de la crédibilité et de la confiance que les citoyens accordent à leurs dirigeants. Dans un monde où l’information circule à toute vitesse, une telle séquence peut durablement marquer les esprits et influencer l’opinion. Pour tout homme ou femme politique, il est donc vital de travailler son éloquence et sa capacité à captiver son auditoire, afin d’éviter de tels moments de flottement, sources de polémiques et de déception.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique INSOLITE
Les + récents
Diaspora camerounaise au Gabon privée d'activités politiques avant la présidentielle
Humiliation en direct : le PAN coupé en plein discours à Maroua, malaise en politique
Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !
Les communicants politiques devraient s’intéresser davantage à la pensée de Dominique Wolton
MAROUA ETAIT PRESENT POUR ACCUEILLIR LE PRESIDENT : PAUL BIYA UNE MOBILISATION INIMAGINABLE
INSOLITE :: les + lus
Surpris en train de "Sanga Sanga" la femme de son voisin à Douala
- 13 November 2015
- /
- 504226
Un python découvert avec une liste dans son estomac
- 04 September 2015
- /
- 230499
Cameroun: Son mari la répudie à cause des réseaux sociaux
- 03 August 2018
- /
- 122583
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 209940
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 204132