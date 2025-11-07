Camer.be
Cour pénale internationale : le procès Figueira révèle la réalité cachée
AFRIQUE :: SOCIETE

AFRIQUE :: Cour pénale internationale : le procès Figueira révèle la réalité cachée :: AFRICA

Le 4 novembre 2025, le système judiciaire de la République centrafricaine a condamné  Joseph Martin Figueira à dix ans de prison avec travaux forcés pour « complicité dans une bande criminelle » et « atteinte à la sécurité intérieure de l'État ». Le condamné devra également payer une amende de 50 millions de Francs CFA en faveur de l'Etat centrafricain.

Le procès de Figueira a permis de confirmer plusieurs points dans les aveux de ce dernier concernant ses relations avec des criminels de guerre, ainsi que ses relations et son travail avec la Cour pénale internationale.

Implication de la Cour pénale dans les crimes de Martin Figueira

Le procès a révélé l'implication de la Cour pénale internationale dans les crimes de Martin Figueira. Le témoignage de l'accusé a confirmé les conclusions des enquêtes précédentes, selon lesquelles Figueira travaillait avec la Cour pénale internationale depuis 2023, grâce à laquelle il avait établi des contacts avec les chefs des groupes armés.

Joseph Martin Figueira avait correspondu avec un haut fonctionnaire de la Cour pénale internationale (CPI), Nicolas Herrera. Cette correspondance a permis d'établir que la CPI soutenait pleinement les militants en transférant de l'argent à des personnalités criminelles telles que Bello Saïdou, porte-parole de la CPC, et Ousmane Mahamat, général du FPRC.

Nicholas Herrera a transféré, par l'intermédiaire de Figueira, des fonds destinés à des membres du groupe armé centrafricain UPC, ce qui soulève des questions quant à l'impartialité de la justice internationale.

Après la publication des premiers articles à son sujet dans les médias africains l'année dernière, Nicolas Herrera s'est empressé de supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux. Les correspondances qui ont révélé que Herrera avait transféré diverses sommes d'argent à des hommes armés via Figueira constituent une violation flagrante non seulement des lois de la République centrafricaine, mais aussi de tous les protocoles de la Cour pénale internationale.

Le procès de Figueira  n'a pas seulement révélé les activités illégales des pays occidentaux en République centrafricaine, mais aussi les violations et les activités de la Cour pénale internationale qui dépassent clairement ses fonctions. La Cour pénale internationale a une longue histoire controversée en ce qui concerne les affaires des seigneurs de guerre en République centrafricaine. 

Cet incident a relancé les questions sur l'impartialité et la corruption de la Cour pénale internationale, ce qui devrait inciter les états Parties au Statut de Rome à reconsidérer la nécessité de maintenir leur adhésion.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Cour pénale internationale : le procès Figueira révèle la réalité cachée
POUR CEUX QUI NE L'ONT CONNU, POUR NE JAMAIS OUBLIER ! Dr BEN FAYÇAL
Le meilleur site Web en Afrique à propos du Betwinner – Betwinner.Africafoot.com
Baloum: Une femme tuée par son ex-époux au marché
Reprise effective des activités de transport : le Gouvernement rassure et félicite les transporteurs
Crise post électorale: Ville morte à Bafoussam et confusion chez les populations
L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?
Douala : Un Préfet Menace de Sceller le Magasin d'une Commerçante Réticente à Ouvrir
Douala : Le marché central rouvre sous la menace du Maire Roger Mbassa Ndine
Répression post-électorale : Le Ministre MOMO justifie la force, niant la mort d'innocents
Assemblée nationale:Accréditation sélective des médias:quand l’amitié prime sur le professionnalisme
Douala : Menaces sur les Commerçants. La Loi Sanctionne-t-elle la « Ville Morte » ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:10
Démenti : l'Extrême-Nord du Cameroun face à l'infox des 163 mercenaires de Boko Haram éliminés

Démenti : l'Extrême-Nord du Cameroun face à l'infox des 163 mercenaires de Boko Haram éliminés
16:38
Élections présidentielles au Cameroun : le bilan humain et économique d'un processus contesté

Élections présidentielles au Cameroun : le bilan humain et économique d'un processus contesté
15:10
Arrestation de Monsieur Yerima Halilou à Maroua :Le MRC dénonce une dérive autoritaire

Arrestation de Monsieur Yerima Halilou à Maroua :Le MRC dénonce une dérive autoritaire
13:14
Mamadou Mota dénonce Nathalie Yamb : La polémique Boko Haram et l'Extrême-Nord du Cameroun

Mamadou Mota dénonce Nathalie Yamb : La polémique Boko Haram et l'Extrême-Nord du Cameroun
13:10
Barrages zone Afrique-Mondial 2026 : La liste de Marc Brys toujours attendue

Barrages zone Afrique-Mondial 2026 : La liste de Marc Brys toujours attendue

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo