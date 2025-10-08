Chronique santé !!!!! Le plastique tueur sanitaire publique en Afrique. :: AFRICA

Chaque jour, dans les capitales africaines.

Un rituel matinal anodin met en péril la santé de milliers de citoyens. La bouillie chaude, les spaghettis ou les haricots servis directement dans des sachets plastiques sont une solution de commodité, mais ils constituent une véritable bombe à retardement pour la santé publique.

Pourquoi ce geste simple est un risque majeur :

L'exposition des sachets plastiques à la chaleur provoque la libération de substances chimiques toxiques directement dans les aliments. Des composés comme le Bisphénol A (BPA) et les phtalates sont particulièrement préoccupants. Ces contaminants ont des effets documentés sur l'organisme :

Ils sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent engendrer des troubles hormonaux.

Ils sont associés à une augmentation des risques de cancers à long terme.

Ils contribuent au développement de maladies hépatiques et rénales.

L'urgence n'est pas seulement de changer une habitude, mais de protéger notre avenir sanitaire collectif.

Des solutions concrètes pour une alimentation saine :

Nous devons agir à la fois individuellement et collectivement :

Privilégier les contenants sûrs : Utilisez systématiquement des récipients en verre ou en métal pour transporter ou consommer des aliments chauds.

Identifier les plastiques adaptés : Soyez vigilants quant aux logos et aux mentions "sans BPA" ou "sans phtalates" sur les emballages.

Sensibiliser les acteurs du commerce : Encourager les vendeurs et les petits commerces à adopter des alternatives d'emballage plus écologiques et sanitaires.

"Ce qui est pratique aujourd’hui peut coûter cher demain."

La santé n'est pas un compromis. Partagez ce message pour sensibiliser et initier le changement !

Nyeck Wilfried junior

Journaliste économique

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp