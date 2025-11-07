Camer.be
UDC Conteste l'Investiture de Paul Biya et Exige une Réforme Électorale Profonde au Cameroun
À la suite de la prestation de serment de S.E.M. le Président Paul Biya, le paysage politique camerounais s'est immédiatement trouvé secoué par une réponse cinglante de l'opposition. En première ligne, l'Union Démocratique du Cameroun (UDC) a publié un communiqué retentissant le 6 novembre 2025, rejetant fermement les conclusions du scrutin et le discours présidentiel. Ce document, signé par le candidat à la présidentielle Hon. Tomaino Ndam Njoya, ne se contente pas d'une simple contestation, il établit un réquisitoire détaillé contre le processus électoral jugé « biaisé, verrouillé et entaché d'irrégularités massives ».

La première salve de l'UDC vise la notion de « maturité démocratique » évoquée par Paul Biya. L'opposition rétorque que la démocratie a été non pas célébrée, mais « confisquée » par un mécanisme électoral qui a dénaturé la volonté claire du peuple. Pour l'UDC, qualifier d'« irresponsables » ceux qui contestent pacifiquement un scrutin aussi vicié relève du cynisme et d'une tentative de dédouanement de l'État face à l'injustice. L'UDC réaffirme sa position d'une opposition ferme mais républicaine, dont la responsabilité première est d'apporter la vérité au peuple .

Au-delà de la critique, le parti pose les jalons d'une refondation politique. L'appel présidentiel au « rassemblement » est jugé caduc par l'UDC, qui insiste sur le fait que l'unité nationale ne saurait naître du mensonge électoral. L'unique voie vers une paix durable et une stabilité retrouvée passe, selon l'UDC, par un « Rassemblement Sincère » fondé sur la Justice, la Vérité et le respect de la Souveraineté populaire.

Les exigences de l'Union Démocratique du Cameroun sont claires et non négociables. Elles sont articulées autour de trois piliers fondamentaux : le Changement immédiat de la Constitution et du Code Électoral, l'institution d'une Réforme électorale profonde garantissant une séparation réelle des pouvoirs et mettant fin au contrôle politique des organes électoraux, et enfin, l'ouverture d'un Dialogue National Sincère et Inclusif. Concernant les promesses adressées à la jeunesse et aux femmes, l'UDC rappelle qu'après plus de quarante années de discours, la jeunesse camerounaise reste exilée, frustrée et abandonnée, tandis que les femmes attendent toujours la pleine application des lois.

Le parti de l'opposition conclut qu'il est impossible pour le Cameroun d'entrer dans une véritable « Nouvelle Ère » sans passer par le respect de la vérité et de la justice.

