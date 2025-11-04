Camer.be
Assemblée nationale:Accréditation sélective des médias:quand l’amitié prime sur le professionnalisme
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Assemblée nationale:Accréditation sélective des médias:quand l’amitié prime sur le professionnalisme :: CAMEROON

La session ordinaire de novembre 2025 s’ouvre à l’Assemblée nationale sur fond de polémique. Plusieurs organes de presse dénoncent une accréditation discriminatoire, basée non sur la compétence ou la représentativité médiatique, mais sur des affinités personnelles entre certains responsables de la communication parlementaire et des journalistes « amis ».

La session ordinaire de novembre 2025 de l’Assemblée nationale, censée être un moment d’ouverture démocratique et de transparence institutionnelle, débute sous une vive controverse. Plusieurs journalistes et responsables de médias indépendants affirment avoir été écartés du dispositif de couverture médiatique au profit de quelques organes triés sur le volet, proches des membres du cabinet de communication de l’Assemblée.

Selon plusieurs témoignages recueillis auprès de reporters frustrés, le processus d’accréditation aurait été conduit de manière opaque, un appel public à candidature clairs de sélection du secrétaire général mais la sélection en est autre. Certains journalistes parlent même de « liste d’amis » privilégiés, au détriment de médias reconnus pour leur sérieux et leur régularité dans le suivi des activités nationales et internationales.
« Ce n’est pas la première fois qu’on assiste à ce favoritisme, mais cette année, c’est flagrant », confie un journaliste politique d’un grand quotidien privé. « Ceux qui n’ont pas de relations personnelles avec certains responsables du protocole ou de la communication sont tout simplement ignorés. »

Cette pratique, dénoncée par plusieurs associations de presse, met en lumière un problème récurrent de gouvernance et de transparence au sein de certaines institutions publiques, où l’accès à l’information reste soumis à des considérations subjectives. Une dérive contraire à l’esprit même de la Constitution camerounaise et de la loi sur la liberté de la presse, qui garantissent à tous les journalistes l’accès équitable à l’information d’intérêt public.

Des observateurs du milieu médiatique estiment qu’une telle sélection affaiblit la crédibilité de l’institution parlementaire et mine le pluralisme de l’information. Elle entretient également une culture de complaisance médiatique, où seuls les discours convenus trouvent place dans l’espace public. « L’Assemblée nationale devrait être un modèle d’ouverture et de transparence », déclare un responsable d’un syndicat de journalistes. « En choisissant les médias selon l’amitié plutôt que la compétence, elle envoie un très mauvais signal au reste de l’administration. »

Alors que la session s’annonce chargée de dossiers importants, notamment sur la gouvernance, les finances publiques et les projets de loi économiques, la prestation de serment du Président de la République demeure posée. Une réforme du mécanisme d’accréditation, fondée sur la transparence, l’équité et le mérite, apparaît plus que jamais nécessaire pour restaurer la confiance entre le Parlement et la presse nationale.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?
Douala : Un Préfet Menace de Sceller le Magasin d'une Commerçante Réticente à Ouvrir
Douala : Le marché central rouvre sous la menace du Maire Roger Mbassa Ndine
Répression post-électorale : Le Ministre MOMO justifie la force, niant la mort d'innocents
Assemblée nationale:Accréditation sélective des médias:quand l’amitié prime sur le professionnalisme
Douala : Menaces sur les Commerçants. La Loi Sanctionne-t-elle la « Ville Morte » ?
Tensions à Yaoundé II : L'interdiction de manifester par le Recteur OMGBA face au Pr. OYONO
Jacques Eone: Le Cameroun doit devenir un acteur de référence en robotique sur le continent africain
Douala : SWoT Xperience II a ravivé le “Premier Amour”
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
DOUALA :RETOUR PROGRESSIF AU CALME
Meridianbet poursuit sa campagne traditionnelle de prévention du cancer du sein en octobre
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:18
L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?

L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?
21:59
Sénat : Le régime Biya accusé de corruption

Sénat : Le régime Biya accusé de corruption
21:36
Agbor Balla échappe à l'arrestation et fuit en Europe après soutien à Issa Tchiroma

Agbor Balla échappe à l'arrestation et fuit en Europe après soutien à Issa Tchiroma
16:00
Le FCC Dénonce la Répression Post-Électorale et l'Emprisonnement des Leaders

Le FCC Dénonce la Répression Post-Électorale et l'Emprisonnement des Leaders
15:36
Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion

Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo