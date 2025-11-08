Camer.be
Après sa réélection frauduleuse, Paul Biya face à l’attente d’un remaniement ministériel
Deux jours après la prestation de serment de Paul Biya pour un huitième mandat controversé, le Cameroun se trouve à un tournant critique. Alors que les contestations de son principal challenger, Issa Tchiroma Bakary, résonnent encore, une vaste majorité de la population attend avec impatience un remaniement ministériel qui se fait désespérément sentir.

Le précédent mandat a laissé un goût amer chez de nombreux Camerounais. Les ministres, souvent critiqués pour leur inefficacité, ont été accusés de travailler dans une cacophonie totale, négligeant les besoins pressants de la population. Les promesses de développement ont pâti de la mauvaise gouvernance, et les citoyens s'interrogent sur l'absence de résultats tangibles.

Dans son discours d'investiture, le président Biya a pourtant placé la barre haute, annonçant un plan d'urgence pour l'emploi des jeunes, avec des incitations fiscales pour les entreprises et de nouveaux financements pour les startups, en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux .

Cependant, les défis structurels restent immenses. Les plaintes sont nombreuses : routes dégradées, pénuries d'eau et d'électricité, accès limité aux soins de santé. L'ombre de la corruption continue de gangréner le développement du pays, sapant la confiance des citoyens envers leurs institutions. Le nouveau mandat de Biya s'ouvre également dans un climat de fortes tensions post-électorales. Des violences ont éclaté suite à la proclamation des résultats, causant des dommages aux infrastructures et perturbant l'activité économique dans plusieurs régions, un contexte qui souligne l'urgence de restaurer la confiance et la stabilité .

Dans son allocution, le chef de l'État légal et sans légitimité a appelé à l'unité et à la responsabilité collective pour construire un « Cameroun uni, stable et prospère » . Pour de nombreux observateurs, la crédibilité de cette vision passera impérativement par un remaniement ministériel audacieux. Les Camerounais espèrent voir émerger une équipe gouvernementale renouvelée, compétente et inclusive, capable de traduire en actes concrets les promesses présidentielles et de répondre enfin aux aspirations profondes d'un peuple en attente de changement.

