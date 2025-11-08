Camer.be
Eric Chinje : Issa Tchiroma Bakary va exposer son agenda pour changer le système camerounais
Eric Chinje : Issa Tchiroma Bakary va exposer son agenda pour changer le système camerounais :: CAMEROON

Dans une déclaration qui suscite beaucoup d'attentes, Eric Chinje, co-fondateur du Projet C et vétéran du journalisme camerounais, a livré des informations cruciales concernant Issa Tchiroma Bakary. Selon Chinje, le régime en place à Yaoundé déploierait des efforts considérables pour neutraliser l'influence de Tchiroma, ce qui nécessite des mesures de sécurité exceptionnelles. « Le régime à Yaoundé fait tout pour se débarrasser d'Issa Tchiroma Bakary. Il doit être dans l'endroit le plus sûr avant de s'adresser aux Camerounais », a affirmé le journaliste, soulignant l'urgence de la situation et les risques politiques encourus par la figure d'opposition.

La promesse est claire : une fois sa sécurité assurée, Tchiroma s'exprimera publiquement pour détailler sa vision et son programme. « Dès que nous serons certains qu'il est en sécurité, Tchiroma parlera, exposera son agenda politique et expliquera comment changer le système », a précisé Chinje. Ce message intervient dans un contexte politique camerounais particulièrement tendu, marqué par la réélection contestée de Paul Biya et une répression accrue contre l'opposition et la société civile. Des organisations internationales ont d'ailleurs documenté une restriction de l'espace civique et une augmentation des intimidations contre les voix critiques ces derniers mois .

L'appel à la persévérance lancé par Chinje « Ce n'est pas le moment d'abandonner » résonne comme un mot d'ordre stratégique pour les partisans du changement. Il souligne que la transition démocratique est un processus exigeant qui nécessite une protection des opposants et une mobilisation constante. La démarche annoncée, qui privilégie la sécurité avant la communication, montre une prise de conscience aigüe des dangers auxquels sont confrontés les leaders qui défient le pouvoir en place. Cette approche méthodique vise à construire un mouvement durable plutôt qu'à rechercher une victoire médiatique éphémère.

L'annonce d'un agenda pour le changement du système politique camerounais nourrit l'espoir d'une alternative crédible pour de nombreux citoyens en quête de renouveau. Elle place le projet politique de Tchiroma au cœur des débats à venir, tout en rappelant que la lutte pour la démocratie passe par la protection de ceux qui la portent. Les prochains jours seront donc décisifs, et toute la classe politique aura les yeux rivés sur la capacité de Tchiroma à transformer cette annonce en une dynamique concrète et rassembleuse.

