PRÉSIDENTIELLE DU 12 OCTOBRE 2025 : Pr JEAN PIERRE FOGUI MOBILISE LES TROUPES DU BENELUX
Le Président de la Commission Extérieure de campagne RDPC en Europe A (Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne et Pays-Bas), Pr Jean-Pierre Fogui, a rencontré ses camarades du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) dimanche 05 octobre 2025 à Bruxelles. Le peaufinage des stratégies de campagne en vue de consacrer la victoire du candidat Paul Biya le 12 octobre prochain était le principal point à l’ordre du jour.

Le Président de la Commission Extérieure de campagne RDPC Europe A, Pr Jean-Pierre Fogui, assisté du Chargé de mission Napoléon Besong Nyake, a remercié le chaleureux mot de bienvenue à eux adressé par Guy Andela, Président du Bureau de Section RDPC du Benelux. Il a également remercié l’ambassadeur et ses collaborateurs qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de cette campagne électorale dont l’objectif est de consacrer une victoire éclatante et écrasante du candidat Paul Biya au soir du 12 octobre 2025.

Code de bonne conduite
C’est l’attitude générale des militants du Parti de la flamme pendant la campagne électorale. Le Président de la Commission s’est appesanti sur ce code de bonne conduite qui devrait permettre à ses camarades du Benelux de faire une bonne campagne électorale.
« Les militants du RDPC de la diaspora doivent s’armer intellectuellement pour soutenir le débat pendant la campagne électorale. Ils doivent éviter les faux problèmes, ils ne doivent pas provoquer et ne pas céder à la provocation, ils doivent éviter les dissensions internes et doivent travailler en bonne intelligence

