Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais

La défaite du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) dans la région stratégique du Littoral lors de la récente présidentielle a provoqué une réaction cinglante de la part de Hervé Emmanuel Nkom, figure influente du parti. Se présentant comme l'autochtone et le « propriétaire du pays » dans cette zone, il a vivement dénoncé l'ingérence de ce qu'il nomme les allogènes dans les affaires politiques locales.

Selon Nkom, il est inacceptable que des individus venus profiter de l'hospitalité du "Sawaland" tentent ensuite d'imposer un candidat lors du processus de désignation des dirigeants. Cette déclaration, chargée de sous-entendus identitaires, vise à désigner les acteurs externes qu'il accuse d'importer le désordre, notant avec virulence que ces mêmes individus ne se comporteraient jamais de manière vandale dans leurs régions d'origine.

Hervé Emmanuel Nkom exprime son alignement de fond avec les critiques émises par son homologue Élimbi Lobe, qui dénonce les « envahisseurs », tout en précisant que le ton employé par ce dernier lui déplaît parfois, suggérant une divergence tactique plutôt qu'idéologique au sein de la majorité.

L'enjeu principal, selon Nkom, réside dans la protection des intérêts locaux et la souveraineté locale. Il a fermement indiqué que ce « problème des allogènes » serait résolu prochainement avec l'appui direct du Président de la République, promettant un rétablissement de l'ordre en faveur des populations autochtones.

Cette sortie médiatique met en lumière les tensions internes autour de la stratégie électorale et la mobilisation des électeurs dans une région clé. Le recours à cette rhétorique identitaire pourrait être une tentative de reconfigurer l'ancrage local du parti face à des résultats décevants.

