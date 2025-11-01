Camer.be
Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais
CAMEROUN :: POLITIQUE

Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais :: CAMEROON

La défaite du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) dans la région stratégique du Littoral lors de la récente présidentielle a provoqué une réaction cinglante de la part de Hervé Emmanuel Nkom, figure influente du parti. Se présentant comme l'autochtone et le « propriétaire du pays » dans cette zone, il a vivement dénoncé l'ingérence de ce qu'il nomme les allogènes dans les affaires politiques locales.

Selon Nkom, il est inacceptable que des individus venus profiter de l'hospitalité du "Sawaland" tentent ensuite d'imposer un candidat lors du processus de désignation des dirigeants. Cette déclaration, chargée de sous-entendus identitaires, vise à désigner les acteurs externes qu'il accuse d'importer le désordre, notant avec virulence que ces mêmes individus ne se comporteraient jamais de manière vandale dans leurs régions d'origine.

Hervé Emmanuel Nkom exprime son alignement de fond avec les critiques émises par son homologue Élimbi Lobe, qui dénonce les « envahisseurs », tout en précisant que le ton employé par ce dernier lui déplaît parfois, suggérant une divergence tactique plutôt qu'idéologique au sein de la majorité.

L'enjeu principal, selon Nkom, réside dans la protection des intérêts locaux et la souveraineté locale. Il a fermement indiqué que ce « problème des allogènes » serait résolu prochainement avec l'appui direct du Président de la République, promettant un rétablissement de l'ordre en faveur des populations autochtones.

Cette sortie médiatique met en lumière les tensions internes autour de la stratégie électorale et la mobilisation des électeurs dans une région clé. Le recours à cette rhétorique identitaire pourrait être une tentative de reconfigurer l'ancrage local du parti face à des résultats décevants.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Nkom #RDPC #Cameroun #Littoral #PolitiqueNationale #Allogenes #Souverainete

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais
Rule of Law Has Not Prevailed” *CRP Leader Regrets Privileged Group of People Running, Destroying Ca
PLO Lumumba Dénonce les Résultats Électoraux, Issa Tchiroma Vainqueur selon lui
La France condamne la répression et exige le dialogue
Issa Tchiroma rejette les résultats et promet la résistance
L'ONU alarmée par la violence post-électorale et appelle au dialogue
Le pouvoir accuse les manifestants et promet de poursuivre l'opposant Tchiroma
L'UE condamne la violence post-électorale et exige la libération des détenus
Les dessins politiques des arrestations de trois opposants dévoilés
PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE D’IVOIRE : Que va faire ADO de sa victoire ?
L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya
CRP Leader Calls for Peace, Demands Constitutional Council Neutrality
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:14
Crise Post-Électorale : Mgr Kleda Dénonce la Répression et l'Usage des Armes au Cameroun

Crise Post-Électorale : Mgr Kleda Dénonce la Répression et l'Usage des Armes au Cameroun
14:53
Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais

Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais
14:26
Unité Nationale au Cameroun : Atanga Nji brandit l'Enfer contre les Partisans de la Division

Unité Nationale au Cameroun : Atanga Nji brandit l'Enfer contre les Partisans de la Division
14:00
Crise Sucrière au Cameroun : Les Manifestations Font Trembler la Sosucam, Quel Impact Économique ?

Crise Sucrière au Cameroun : Les Manifestations Font Trembler la Sosucam, Quel Impact Économique ?
13:40
Villes Mortes : La Contestation Nationale Peut-elle Forcer la Main au Régime ?

Villes Mortes : La Contestation Nationale Peut-elle Forcer la Main au Régime ?

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo