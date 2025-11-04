CAMEROUN :: Douala : Le marché central rouvre sous la menace du Maire Roger Mbassa Ndine :: CAMEROON

La capitale économique du Cameroun, Douala, tente de retrouver un semblant de normalité après une période de fortes tensions sociales et post-électorales. Un mouvement de « ville morte », souvent décrété par l'opposition pour protester contre la situation politique, a une fois de plus paralysé une partie significative des activités. Cependant, ce matin, une reprise économique notable a été observée, en particulier autour du Marché Central de Douala. Cette réouverture massive fait suite à la menace ferme proférée par le Maire de la Ville, Dr. Roger Mbassa Ndine, qui avait averti les commerçants que leurs échoppes restées fermées lors de la journée d'immobilisation de la veille seraient purement et simplement scellées.

Les équipes d'Équinoxe ont confirmé que l'activité a largement repris au cœur du Marché Central de Douala et dans ses zones adjacentes. La peur des sanctions administratives, perçues comme une attaque directe à la source de revenus des petits commerçants et des grands opérateurs, a manifestement fait céder une grande partie des réticences à reprendre le travail. L'avertissement du maire de la ville de Douala s'inscrit dans une logique de préservation de l'activité économique de la métropole, souvent présentée comme le moteur de la nation. Roger Mbassa Ndine a déjà par le passé exprimé son opposition catégorique à toute forme d'imposition de journées mortes, insistant sur l'impératif de maintenir le flux commercial et de protéger les intérêts de la collectivité urbaine.

Toutefois, ce retour à l'activité n'est pas uniforme. Des poches de résistance et de tensions subsistent, notamment dans des quartiers périphériques comme Bonabéri, où le mot d'ordre d'immobilisation reste visiblement plus suivi, traduisant une adhésion plus forte à la contestation ou une plus grande proximité avec les violences et l'intimidation des manifestants. Cette situation hétérogène met en lumière la complexité sociale de Douala et la diversité des réactions face aux appels à la désobéissance civile.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp