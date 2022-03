Signature des contrats : La duperie des présidents de clubs camerounais :: CAMEROON

Selon une enquête menée par le SYNAFOC en 2021 et rendue publique il y a quelques jours, plus de la moitié des footballeurs et footballeuses évoluant sur le plan local ne disposent pas d’une copie de leurs clauses d’engagement avec leurs clubs.

Le résultat est presqu’alarmant. Les chiffres qui donnent froid dans le dos permettent, en même temps, de comprendre la fuite des talents et le manque de niveau de nos championnats locaux. En effet, dans une enquête menée en juin 2021 et rendue publique le 4 mars dernier, le Syndicat national des footballeurs Camerounais (SYNAFOC ) met en exergue les conditions de vie et de travail des footballeurs et footballeuses évoluant sur le plan local, ainsi que la précarité et l’indigence dont font face ces derniers.

Sur les 616 joueurs (Elite One et Two) et joueuses (Guinness Super League) ayant été interrogés, il en ressort que 84% de ceux évoluant en première division ont signé un contrat de travail. Cependant, plus de la moitié d’entre eux ne possèdent pas un exemplaire de cette clause. Ces chiffres baissent de plus de 27 points en 2e division et chez les dames, la situation est catastrophique. A en croire l’enquête du SYNAFOC , « au Cameroun, plus de 7 footballeurs sur 10 en moyenne ne disposent d’aucune copie de leur contrat. Ainsi, le pourcentage de footballeurs et footballeuses disposant d’une copie de leur contrat est de 40% en Elite One, 13% en Elite Two et de 05% chez les dames, en Guinness Super League. » Si les raisons de cet état des choses ne sont pas connues, l’enquête révèle également que parmi ceux ayant signé un contrat, « seule une infime minorité dont la clause prévoyait une prime de signature à entièrement perçue celle-ci. »

Aussi dans ces compétitions, l’écrasante majorité des joueurs et joueuses interrogés se trouvent en situation d’arriérés de salaires vis-à-vis de leurs employeurs. Ils sont donc très nombre qui ne perçoivent pas entièrement leurs primes de matches et d’entrainements. « Les footballeurs et footballeuses sont payés au lance pierre. Les retards de salaires s’accumulent de saison en saison et au fil des ans le phénomène s’est quasi généralisé », affirmait Gérémie Sorèle Njitap, président du SYNAFOC , lors de sa réélection le 5 janvier dernier. Autre constat, les présidents de clubs préfèrent le paiement en espèces contre une décharge, aux instruments bancaires prescrits par la réglementation.

Sur le plan sécuritaire, très peu bénéficient d’une protection sociale. « Le taux des joueurs et joueuses affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) est extrêmement faible. Seulement 3% des joueurs d’Elite One et Two sont affiliés à la CNPS. En Guinness Super League ce taux tombe à moins de 2%.» S’agissant de l’enquête sur la situation salariale et autres de ces joueurs, le SYNAFOC promet de rendre public les résultats dans les meilleurs délais.