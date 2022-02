Belgique- France- Cameroun: La diaspora se souvient des émeutes de février 2008 au Cameroun :: BELGIUM

Comment a-t-on pu tirer sur les Camerounais en février 2008 ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les forces de l'ordre abattent plusieurs d'entre eux comme un chien? " Quatorze ans, jour pour jour après les évènements tragiques qui ont secoué le Cameroun, dans la dernière semaine de févier 2008, les Camerounais cherchent toujours à comprendre. Ils n'arrivent pas encore à sécher leurs larmes ni à apaiser leur cœur du côté de Bruxelles, Paris, etc.

Au Cameroun, de nombreuses familles ruminent encore leur déconvenue, pleurent encore leurs disparus, morts ou exilés à la suite des émeutes sanglantes de 2008.

Chaque anniversaire du fils, du frère ou du mari rouvre la plaie et charrie le désespoir. Ceux de la diaspora souhaitent organiser des activités diverses au niveau de la diaspora pour commémorer ce triste évènement qui continue à hanter les esprits au Cameroun.

Bruxelles

Le bal sera ouvert cette année par le Mouvement de Février 2008 au Cameroun qui invite dans un communiqué les Camerounais et les amis du Cameroun le 5 mars 2022 ‘‘Journée de Commémorations’’ qui commencera dès 16h par un rassemblement silencieux devant l'ambassade du Cameroun suivi des allocutions et du dépôt de gerbe de fleurs.

Paris

Toujours dans le cadre de cette commémoration de nos martyrs, bien avant Bruxelles, et ce, avec la collaboration de la Plate-forme républicaine et plusieurs organisations de la société civile camerounaise, organisent une grande conférence/témoignage le 26 févier 2022 à Paris sur le thème « Le Cameroun face à l’urgence de la paix sociale ». Ce sera à la Bourse du Travail situé au numéro 3, de a Rue Château d'eau. Métro République, de 11 à 17h.

Sont annoncés à cet évènement le Pr. Thierry AMOUGOU, Enseignant , chercheur UCL Belgique. Me Saïd LARIFOU, Avocat aux Barreaux de Paris et Moroni, Président de l’ONG Waraba Afriquen, Dalami MAHAMAN, Attaché parlementaire et consultant politique, France, François MAYNENT, Ancien attaché parlementaire du député socialiste Gérard Bapt, M. Sébastien NADO, Parlementaire.

Bien avant, et plus précisément à 11h 15 mn, la cérémonie de dédicace de l’ouvrage « Cameroun un volcan en sommeil » de Jean-Célestin Edjangué, sera faite par Hugues Seumo, journaliste et écrivain, suivie des questions du public.

L'on retiendra qu'il y a quatorze ans, du 25 au 28 février 2008, de jeunes camerounais étaient descendus dans la rue pour protester contre la vie chère et le projet de révision constitutionnelle voulu par le chef de l'Etat, et dire leur ras-le-bol. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre.

Le bilan des de cette semaine de manifestation est lourd. 40 morts pour le gouvernement, contre 139 morts pour l'action camerounaise pour l'abolition de la torture (Acat), une Ong locale. De nombreux blessés sont enregistrés dans les hôpitaux pendant que les dégâts matériels se chiffrent à plusieurs centaines de millions. Plus de 3000 jeunes arrêtés seront incarcérés dans les prisons. Quelques uns y séjournent encore parmi lesquels Paul Eric Kingué, l'ex maire de Njombe-Penja

A ce jour, aucune enquête n'a permis d'établir les responsabilités et il est un peu difficile pour les familles des victimes de faire le deuil. Il s'agit donc d'un devoir de mémoire pour rappeler le drame qui a secoué une semaine durant, les principales villes du Cameroun en février 2008.