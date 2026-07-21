FRANCE :: Raïssa Zemoniako : l'ascension d'une femme qui s'impose dans le showbiz africain

La plus Centrafricaine des Camerounaises d'adoption, Raïssa Zemoniako n'a cessé de se distinguer dans l'univers du showbiz camerounais, un milieu qui l'a accueillie, adoptée et vu grandir au fil des années. Déterminée, dynamique et passionnée, elle incarne aujourd'hui le parcours inspirant d'une femme qui a su transformer sa passion en véritable métier.

Arrivée dans l'univers de l'événementiel camerounais il y a plus d'une décennie, Raïssa découvre d'abord les soirées afro aux côtés de ses amies. Très vite, elle comprend que sa place ne se limite pas au rang de simple spectatrice. Animée par un sens aigu de l'organisation, elle fonde Captive Event, une agence d'hôtesses qui devient rapidement une référence sur les plus grands événements de la communauté camerounaise.

Son professionnalisme et son sérieux lui ouvrent ensuite les portes de DiaspoCam, l'un des médias de référence de la diaspora camerounaise sur les réseaux sociaux. En qualité de chroniqueuse spécialisée dans les musiques africaines, elle met en lumière les artistes, les promoteurs et les acteurs culturels, renforçant ainsi son immersion dans l'univers du spectacle et de la culture africaine.

Son parcours prend alors une dimension internationale. Grâce à sa rigueur, son sens du relationnel et son leadership, elle est sollicitée comme superviseure de salle sur plusieurs événements organisés en Belgique, en Allemagne et dans différentes villes de France. Installée à Paris, véritable capitale européenne des événements afro, elle réussit progressivement à se faire une place parmi les professionnels du secteur, malgré une concurrence particulièrement exigeante.

De superviseure à gestionnaire d'équipes d'hôtesses, il n'y avait qu'un pas. Mais Raïssa voit plus loin. Forte de son expérience acquise sur de nombreux événements, notamment lors des cérémonies de remise des Prix DiaspoCam, elle décide de relever un nouveau défi : celui du management événementiel.

Le week-end dernier, à l'occasion de La Grande Nuit Amiénoise, elle a vécu sa première véritable expérience en tant que manager d'un événement de grande envergure. Une responsabilité importante qui l'a confrontée aux réalités d'une organisation complexe où chaque détail compte.

« Ce n'était pas facile, mais j'ai énormément appris », confie-t-elle avec humilité.

Habituée à coordonner des événements de taille plus modeste, cette nouvelle aventure lui a permis de mesurer l'ampleur des exigences liées aux grandes productions : gestion des imprévus, coordination des équipes, pression constante et nécessité de prendre des décisions rapides.

Cette expérience lui a surtout permis de mieux apprécier le travail des pionniers du secteur et de comprendre que le management événementiel exige bien plus que de la passion : il demande du caractère, de la discipline, une grande capacité d'adaptation et un professionnalisme irréprochable.

Dans un univers encore largement dominé par les hommes, Raïssa Zemoniako démontre qu'avec de la détermination, du travail et de la persévérance, les femmes ont toute leur place aux plus hauts niveaux de l'événementiel africain.

Pour un premier essai à ce niveau de responsabilité, le pari est largement réussi. Malgré la pression et les nombreux défis, La Grande Nuit Amiénoise a tenu toutes ses promesses, témoignant de son engagement et de sa capacité à relever de nouveaux challenges.

Le chemin est encore long, mais une chose est certaine : Raïssa Zemoniako écrit progressivement une belle page de son histoire dans le showbiz africain.

À travers son parcours, elle rappelle que les grandes réussites naissent souvent de la passion, du courage et de la persévérance.

Nous lui adressons nos sincères félicitations pour cette nouvelle étape franchie avec succès et lui souhaitons une carrière encore plus riche en accomplissements. Que cette première expérience ne soit que le début d'une longue série de succès dans l'univers du management événementiel.

Bravo Raïssa. Continue de croire en tes rêves, car ils inspirent déjà toute une génération de jeunes femmes qui aspirent à faire leur place dans l'industrie culturelle africaine.

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