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STRASBOURG : QUAND LA DANSE FOLKLORIQUE RÉVEILLE LES SOUVENIRS ET FAIT VIBRER L’ALSACE
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FRANCE :: STRASBOURG : QUAND LA DANSE FOLKLORIQUE RÉVEILLE LES SOUVENIRS ET FAIT VIBRER L’ALSACE

La danse folklorique était incontestablement au menu des festivités organisées autour du géant barbecue NGÔ NDE, le week-end dernier à Strasbourg. Un moment de communion, de partage et surtout… de mémoire.

Que de souvenirs pour celles et ceux qui ont vécu et grandi au pays, parfois au cœur de nos campagnes, bercés par le son des tambours, les chants et les pas de danse transmis de génération en génération. Que d’émotions également pour ceux qui, depuis de longues années, n’ont plus foulé la terre africaine et qui ont retrouvé, l’espace d’un instant, cette atmosphère si authentique, chaleureuse et profondément familière.

Un régal pour les yeux. Un pur moment de bonheur. Mais aussi une véritable curiosité pour de nombreux Afro-descendants venus renouer avec une tradition, une culture et un héritage ancestral qui continuent de traverser les frontières et les générations.

À Strasbourg, l’Alsace a vibré au rythme de l’Afrique. Les corps ont dansé, les tambours ont parlé et les souvenirs se sont réveillés.

Moment unique. Moment magique. Moment d’histoire et de transmission.

Nous vous laissons découvrir ces images et vivre cette ambiance exceptionnelle… comme si vous y étiez.

Bienvenue au cœur de l’Alsace, là où, le temps d’une fête, l’Afrique a retrouvé ses rythmes, ses couleurs et son âme.

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