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Francis Ngannou inaugure Venice Hall : un empire à Yaoundé
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Le 3 juillet 2026, Francis Ngannou, le « Predator » camerounais, a officiellement inauguré « Venice Hall », un complexe événementiel ultramoderne situé en plein cœur de Yaoundé, affirmant sa place de leader non seulement dans le monde du sport, mais aussi dans le secteur immobilier.

Il est 10 heures, ce vendredi 3 juillet 2026, au carrefour Texaco Omnisports de Yaoundé. Une foule compacte s’amasse devant un bâtiment flambant neuf. Des caméras, des smartphones, des regards admiratifs. Au milieu de cette effervescence, un homme. Grand, massif, souriant. Le « Predator ».

Francis Ngannou, le champion camerounais des poids lourds, n’est pas dans une cage ce jour-là. Il est chez lui. Chez les siens.

Il vient d'inaugurer Venice Hall, son tout nouveau complexe événementiel. Un investissement colossal, estimé à près d'un milliard de francs CFA, qui vient s'ajouter à un empire déjà bien fourni. Une nouvelle preuve que le combattant le plus redoutable de la planète ne règne pas seulement dans l’arène, mais aussi dans le monde des affaires.

Un retour aux sources

Francis Ngannou, originaire du Cameroun, n'a jamais oublié ses racines. Malgré une carrière internationale fulgurante, il a toujours manifesté son attachement à son pays. Cet investissement à Yaoundé en est la preuve la plus éclatante.

Le « Predator » a déjà fait parler de lui pour ses actions caritatives et ses investissements. En 2023, sa fondation avait construit une salle de MMA certifiée à Douala. Aujourd'hui, il franchit un cap avec ce complexe événementiel de grande envergure.

L'inauguration : un événement marquant

Ce vendredi 3 juillet 2026 restera gravé dans les mémoires. Francis Ngannou a procédé à l'inauguration officielle de son immeuble, construit en plein cœur de la ville de Yaoundé, au quartier Omnisports.

L'infrastructure, anciennement connue sous le nom de « place Saint Josué », a été entièrement réaménagée. Située non loin du stade omnisports Ahmadou Ahidjo, elle est désormais un espace moderne et fonctionnel, prêt à accueillir les plus grands événements.

L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le gardien de but international André Onana, présent au Cameroun pour l'occasion.

L'investissement : un milliard de francs CFA

Le coût de ce projet est à la hauteur de l'ambition de son propriétaire. Venice Hall a nécessité un investissement de près d'un milliard de francs CFA. Un montant qui témoigne de la volonté de Francis Ngannou de s'implanter durablement dans le paysage économique camerounais.

Selon les informations disponibles, le complexe est un espace événementiel polyvalent, capable d'accueillir des conférences, des concerts, des spectacles et des compétitions sportives.

Une vision au-delà du sport

Francis Ngannou ne se limite pas à sa carrière de combattant. Il a toujours affirmé que l'immobilier était son meilleur investissement. Déjà propriétaire de biens aux États-Unis, il prouve aujourd'hui qu'il croit aussi au potentiel du Cameroun.

Ce projet s'inscrit dans une volonté plus large de contribuer au développement de son pays et de créer des emplois pour ses compatriotes.

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