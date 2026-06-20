France - KRISTHIA LAUVE(LOVE): Le retour d'une voix qui refuse de se taire

Certaines artistes chantent pour divertir. D'autres chantent parce qu'elles ont quelque chose à dire. KRISTHIA LAUVE appartient à cette seconde catégorie. Après plusieurs mois de silence, de recul et d'observation, l'artiste signe un retour aussi puissant qu'inspirant avec un maxi-single de trois titres qui promet déjà de marquer les esprits.

Près de six mois durant, elle s'est faite discrète. Non pas par faiblesse, mais par nécessité. Le temps d'observer le monde qui l'entoure, de sonder les réalités de son époque et de transformer ses blessures en force créatrice. Derrière les épreuves, les incompréhensions, les attaques et les injustices humaines, KRISTHIA LAUVE a choisi la voie de la résilience. Avec grâce, dignité et une foi inébranlable, elle s'est relevée là où beaucoup auraient abandonné.

Aujourd'hui, elle revient avec une œuvre sincère, engagée et profondément enracinée dans son identité.

Le premier titre, « Laisse ma vie en paix », sonne comme un cri du cœur et un message sans détour. L'artiste interpelle ceux qui font de la vie des autres leur principale occupation. Avec franchise et détermination, elle invite ses détracteurs à détourner leur regard de son existence pour se concentrer sur la leur. Une chanson de libération, portée par une énergie qui ne laisse personne indifférent.

Dans « La Femme est une Reine », KRISTHIA LAUVE célèbre la grandeur, la noblesse et la résilience féminines. Interprété en langue vernaculaire, ce titre rend hommage à la femme africaine dans toute son authenticité. Une ode aux racines, à la tradition et à cette sagesse ancestrale qui continue d'éclairer les générations.

Enfin, avec « Les Sabitou », l'artiste manie l'humour, la satire et la vérité sociale pour dénoncer ces personnages omniprésents qui prétendent tout savoir, tout voir et tout comprendre, jusqu'à lire le contenu d'une lettre avant même son ouverture. Une peinture vivante de nos sociétés, servie par des rythmes entraînants et une plume pleine de finesse.

Musicalement, KRISTHIA LAUVE nous entraîne dans l'univers festif et authentique des sonorités EKANG et BETI. Des mélodies vibrantes, des percussions envoûtantes et des cadences qui invitent naturellement à la danse. Chaque chanson porte l'empreinte de son identité culturelle et de son amour pour ses racines.

À travers ses textes, l'artiste cite également des noms. Non pour provoquer, mais pour honorer. Honorer celles et ceux qui ont été présents dans les moments de doute, les périodes difficiles et les combats silencieux. Une manière élégante de témoigner sa reconnaissance à ceux qui ont choisi de rester lorsque beaucoup partaient.

Le laboratoire musical est prêt. Les dernières finitions touchent à leur fin. L'attente sera bientôt récompensée.

KRISTHIA LAUVE ne revient pas simplement avec des chansons. Elle revient avec une histoire, un témoignage, une victoire. Une artiste transformée par l'épreuve, enrichie par l'expérience et plus déterminée que jamais à faire entendre sa voix.

Une diva est née. Une voix s'élève. Une étoile reprend sa place dans le firmament musical.

KRISTHIA LAUVE est de retour.

Et son retour s'annonce déjà comme l'un des événements musicaux les plus marquants de cette année.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp