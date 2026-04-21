CAMEROUN :: Aïcha Kamoise déférée à Yaoundé : cyberharcèlement ou liberté d'expression bafouée ? :: CAMEROON

Une blogueuse interpellée à l'aéroport. Trois jours à la Direction de la Police Judiciaire. Un procureur à affronter. L'affaire Aïcha Kamoise cristallise les tensions entre expression numérique et droit à la réputation au Cameroun.

Ce qui s'est passé le 20 avril à Yaoundé

Aïcha Wete, plus connue sous le pseudonyme Aïcha Kamoise et le surnom "La mère des lionnes", a été présentée ce lundi 20 avril devant le procureur près le Tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé. Elle est poursuivie pour injures publiques et atteintes à la personnalité.

La comédienne et blogueuse de nationalité camerounaise, établie en France, a été interpellée vendredi dernier à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen à son retour au Cameroun. Elle a passé trois jours à la Direction de la Police Judiciaire avant d'être déférée. Au moment où la presse a bouclé, elle attendait encore de rencontrer le procureur.

La plainte : un homme d'affaires et une chaîne YouTube visés

Selon une source proche de l'enquête, la plainte a été déposée il y a plusieurs mois par Steven Nbienou Kouadjo, directeur général d'une entreprise de paris sportifs en ligne. Le plaignant aurait saisi la justice au motif des publications qu'Aïcha Kamoise effectuait régulièrement sur son épouse, l'actrice et productrice Muriel Leumeni connue sous le nom de scène Muriel Blanche ainsi que sur sa famille et sa chaîne YouTube dénommée Nbiko TV.

Le cyberharcèlement se définit ici comme l'usage répété de plateformes numériques pour diffuser des contenus portant atteinte à l'honneur ou à la dignité d'une personne identifiée. C'est précisément ce cadre juridique que le plaignant invoque pour justifier ses poursuites.

Entre liberté d'expression et protection de la réputation

L'affaire met en lumière un conflit juridique récurrent dans l'espace numérique africain francophone : où s'arrête le commentaire critique, où commence l'injure publique ?

Aïcha Kamoise est une figure active des réseaux sociaux camerounais. Ses prises de position sur des personnalités publiques lui ont construit une audience significative. La frontière entre chronique satirique et atteinte à la personnalité reste floue dans la jurisprudence camerounaise, ce qui laisse une marge d'interprétation large aux magistrats.

Le fait que la plainte pour cyberharcèlement ait été émise depuis la France pays de résidence de la prévenue avant d'aboutir à une arrestation au Cameroun illustre aussi la dimension transnationale de ces litiges numériques. La coopération judiciaire implicite entre les deux pays, ou simplement l'opportunité de l'arrestation lors d'un retour au pays, a permis la mise en œuvre de la plainte.

Un précédent pour les voix numériques camerounaises

L'issue de ce dossier sera scrutée par l'ensemble de la communauté des blogueurs et créateurs de contenu camerounais. Un renvoi en correctionnelle, voire une condamnation, enverrait un signal dissuasif fort à tous ceux qui commentent publiquement des personnalités liées aux milieux économiques ou médiatiques.

Pour Muriel Leumeni et Steven Nbienou Kouadjo, l'enjeu est la réparation d'une atteinte à leur image. Pour Aïcha Kamoise, c'est sa liberté et sa crédibilité de voix publique qui sont en jeu.

Cette affaire s'inscrit dans une tendance plus large : la juridicisation croissante du débat numérique au Cameroun. Les personnalités aisées disposent des ressources nécessaires pour engager des poursuites longues et coûteuses contre des créateurs de contenu moins protégés. Sans cadre légal clair sur la liberté d'expression en ligne, le risque d'autocensure généralisée est réel.

Mfoundi ou tribunal de l'opinion : qui juge Aïcha Kamoise ?

Le procureur du Mfoundi rendra son verdict juridique. Mais le tribunal de l'opinion numérique a déjà ouvert ses portes. La question que cette affaire pose au droit camerounais est simple : une blague, une critique ou une satire en ligne peuvent-elles justifier l'interpellation d'une citoyenne à l'aéroport ?

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