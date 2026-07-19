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MANDELA DAY: Défendre les droits humains dans le monde est une question de survie générationnelle
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A l’occasion de la journée internationale Nelson Mandela MADIBA 2026, Mandela Center International invite chaque citoyen du Cameroun et du monde à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une action communautaire, à une dénonciation de l’injustice dans son entourage, à porter les cas de violations des droits humains aux organisations des droits humains et aux autorités détentrices d’obligations, représentant les 67 années que MADIBA a dédiées à la justice sociale.

In observance of the International Nelson Mandela MADIBA Day 2026, Mandela Center International invites every citizen of Cameroon and around the world to symbolically devote 67 minutes of their time to community service, to speaking out against injustice in their communities, and to reporting cases of human rights violations to human rights organizations and the relevant authorities, duty-bearers, representing the 67 years that MADIBA dedicated to social justice

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