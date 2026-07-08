CAMEROUN :: Bell : « Eto'o ramasseur de balles à mon jubilé » :: CAMEROON

Joseph Antoine Bell, légende du football camerounais, est revenu sur sa relation avec Samuel Eto'o, évoquant le jubilé de 1994 où Eto'o était ramasseur de balles, et déplorant l'absence de soutien de ce dernier lors de sa candidature à la FECAFOOT.

Il y a 32 ans, un jeune garçon de 13 ans courait sur la pelouse du stade de la Réunification à Bepanda, ramassant les balles pour les légendes du football camerounais. Ce jeune garçon, c'était Samuel Eto'o. La star de l'époque, Joseph Antoine Bell, gardien mythique des Lions Indomptables, organisait son jubilé. Un privilège pour le jeune ramasseur, entouré de grands noms comme Bernard Lama, Luc Sonor ou Abedi Pelé.

Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Eto'o est président de la FECAFOOT. Bell est un consultant critique. Et la relation entre les deux hommes est devenue un feuilleton qui n'en finit pas.

Dans une déclaration qui a fait le tour des réseaux sociaux, Joseph Antoine Bell a rouvert le dossier. Il rappelle ce jubilé, la candidature à la FECAFOOT, le soutien qu'il a accordé à Eto'o et celui qu'il n'a pas reçu. « C'est moi qu'on traite de jaloux », lance-t-il, amer. Retour sur une relation complexe entre deux géants du football camerounais.

Contexte : Deux légendes, une relation complexe

Joseph Antoine Bell, né le 8 octobre 1954, est une légende vivante du football camerounais. Gardien de but emblématique, il compte 52 sélections en équipe nationale et a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 et 1988, où il fut élu meilleur gardien du tournoi. Il a marqué l'histoire du football africain par son charisme et son leadership.

Samuel Eto'o, lui, est le meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables, quadruple Ballon d'Or africain, vainqueur de la Ligue des champions à trois reprises et actuel président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

Entre les deux hommes, une relation qui a connu des hauts et des bas. Parfois alliés, parfois adversaires, ils incarnent deux générations du football camerounais.

Le jubilé de 1994 : Eto'o, ramasseur de balles

Le 23 décembre 1994, le stade de la Réunification à Bepanda, Douala, accueille le jubilé de Joseph Antoine Bell, qui fête ses 40 ans. Les grandes stars du football africain sont présentes : Bernard Lama, Luc Sonor, Jimmy Adjovi-Boco, Abedi Pelé. Et parmi eux, un jeune garçon de 13 ans, Samuel Eto'o, qui officie comme ramasseur de balles.

À l'époque, être ramasseur de balles pour un tel événement était un privilège, une récompense. Le jeune Eto'o a ainsi l'occasion d'être entouré des plus grands, de côtoyer ses idoles. Une image qui circule encore sur les réseaux sociaux, montrant Eto'o derrière Bernard Lama.

Aujourd'hui, Joseph Antoine Bell évoque ce souvenir avec une pointe d'amertume. Il rappelle que, à l'époque, il n'y avait aucune jalousie. Mais que les choses ont changé.

La candidature à la FECAFOOT : Un soutien à sens unique

Le cœur de la déclaration de Joseph Antoine Bell porte sur l'élection à la présidence de la FECAFOOT.

En 2021, Bell est candidat à la présidence de la FECAFOOT. Il affirme que Samuel Eto'o a alors soutenu Seidou Mbombo Njoya, un autre candidat, plutôt que lui. Selon Bell, Eto'o aurait même tenté de le convaincre de retirer sa candidature en lui proposant le poste de directeur technique national. Une version que conteste Eto'o.

Bell déclare : « Je vous rappelle quand j'étais candidat pour la FECAFOOT il ne m'a pas soutenu et a préféré Mbombo Njoya. »

Pourtant, lorsque Eto'o s'est lui-même présenté à la présidence de la FECAFOOT en 2021, Bell a fait le déplacement. Il est venu chez Eto'o pour lui apporter son soutien. Un geste que l'ancien gardien estime n'avoir jamais été rendu.

La question de la jalousie

Joseph Antoine Bell est souvent accusé, par les partisans d'Eto'o, d'être jaloux du succès de son cadet. Une accusation qu'il rejette fermement.

« C'est moi qu'on traite de jaloux », lance-t-il. Et de rappeler la chronologie : Eto'o ne l'a pas soutenu lorsqu'il était candidat. Bell, lui, a soutenu Eto'o. Alors qui est jaloux ?

Pour Bell, cette accusation est une manière de discréditer ses critiques légitimes sur la gestion de la FECAFOOT.

Une rivalité qui s'intensifie

Depuis l'élection d'Eto'o à la tête de la FECAFOOT en décembre 2021, les relations entre les deux hommes se sont tendues. Joseph Antoine Bell, devenu consultant pour Africa 24 et RFI, n'hésite pas à critiquer la gestion de l'instance et d'Eto'o lui-même.

En mars 2025, Samuel Eto'o a répondu à Bell sur les réseaux sociaux, l'attaquant sur son incapacité à entretenir les stades, entre autres critiques. Un échange qui montre que la tension est loin de s'apaiser.

Bell, de son côté, estime que les critiques sont nécessaires. Il appelle Eto'o à faire son autocritique et à apaiser les tensions dans le football camerounais.

Le fond du conflit : Une question de légitimité

Ce conflit révèle une tension plus profonde entre deux conceptions de la légitimité dans le football camerounais.

- Bell représente l'ancienne génération, celle de l'expertise, de l'expérience et de la critique constructive. Il est un intellectuel du football, un consultant respecté.

- Eto'o incarne la nouvelle génération, celle du leadership charismatique, de la notoriété internationale et de l'ambition de transformer le football camerounais.

Leurs visions s'affrontent. Bell critique la gouvernance d'Eto'o. Eto'o accuse Bell d'être un empêcheur de tourner en rond. Les deux hommes, malgré leur passé commun, semblent irréconciliables.

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