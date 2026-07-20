CAMEROUN :: Paul Biya : pourquoi les États-Unis et la France divergent :: CAMEROON

Le 6 novembre 2025, Paul Biya, 92 ans, a prêté serment pour un huitième mandat à la tête du Cameroun. Dans la foulée, les États-Unis ont officiellement adressé leurs félicitations au président réélu. La France, elle, n'a toujours pas réagi officiellement à sa réélection, deux semaines après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Un silence qui en dit long.

Entre Washington et Paris, deux lectures de la légitimité du chef de l'État camerounais se dessinent. Derrière les formules diplomatiques « félicitations pour l'investiture » côté américain, absence de message côté français se joue une partie bien plus complexe : celle de la crédibilité d'une élection contestée, de la stabilité régionale et des intérêts stratégiques en Afrique centrale.

Le président américain Donald Trump a félicité Paul Biya, mais l'administration Biden-Trump a soigneusement choisi ses mots. Une nuance qui n'échappe à aucun observateur avisé de la diplomatie ouest-africaine.

Les États-Unis : félicitations mesurées, signal fort

« Les États-Unis félicitent le président Paul Biya pour son investiture. » La formulation, reprise par l'ambassade américaine à Yaoundé le 6 novembre 2025, est tout sauf anodine.

En ne félicitant pas la réélection mais l'investiture, Washington opère une distinction diplomatique majeure. Les États-Unis reconnaissent le fait accompli un président a prêté serment, il est en fonction sans valider le processus électoral qui l'a porté au pouvoir. Comme le relève l'analyste Edmond Kamguia, le langage utilisé par Washington interroge la légitimité même de la réélection du président camerounais.

Le message américain insiste sur la poursuite du « solide partenariat » avec le Cameroun, évoquant des objectifs communs : paix et sécurité régionales, prospérité des deux peuples. Un pragmatisme assumé. Le département d'État, par la voix du secrétaire d'État Marco Rubio, a également eu un entretien téléphonique avec Paul Biya pour le féliciter de son investiture.

Pourtant, les États-Unis n'ont pas dépêché de délégation officielle à Yaoundé pour la cérémonie d'investiture. Un geste qui contraste avec les pratiques diplomatiques habituelles et confirme une forme de distance. « Le message est laconique, vague et surtout non signé », commentait un internaute sur le site Actu Cameroun. Une lecture que partagent de nombreux observateurs.

Le signal américain est double : d'un côté, la continuité des relations bilatérales ; de l'autre, une mise à distance subtile mais réelle.

La France : le silence assourdissant

C'est l'absence qui frappe. Deux semaines après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel le 27 octobre 2025, la France n'a toujours pas adressé de félicitations officielles à Paul Biya.

Ce silence contraste violemment avec 2018, lorsqu'Emmanuel Macron avait envoyé une lettre chaleureuse au président camerounais après sa réélection. Cette fois, rien. Pas de communiqué de l'Élysée, pas de message du Quai d'Orsay.

L'Union européenne, dont la France est le principal moteur diplomatique, a pris les devants dès le 28 octobre. Sa réaction est éloquente : l'UE « prend acte » des résultats, refuse de féliciter Paul Biya, exprime sa « profonde préoccupation » face à la répression violente des manifestations et demande la libération des prisonniers politiques.

Une position que la France, membre influent de l'UE, n'a pas désavouée. L'Elysée semble avoir choisi la prudence, voire la désapprobation. Le contexte post-électoral au moins 14 morts et plus de 1 200 arrestations lors des manifestations n'a sans doute pas facilité un message de félicitations.

Pourquoi ce silence ? Plusieurs hypothèses :

1. La contestation de l'opposition : Issa Tchiroma Bakary, arrivé second avec 35,19 % des voix, dénonce une « mascarade » et revendique la victoire. La France ne souhaite pas apparaître comme cautionnant un scrutin controversé.

2. La pression des violences post-électorales : les images de répression ont circulé dans les médias internationaux. Paris ne peut les ignorer.

3. La perte d'influence française en Afrique : Emmanuel Macron, en tournée sur le continent en novembre 2025, est conscient de la défiance croissante envers l'ancienne puissance coloniale. Un silence calculé peut être une manière de ménager les opinions publiques camerounaises et africaines.

Deux approches, une même interrogation

Les États-Unis et la France partagent une même interrogation sur la légitimité de Paul Biya. Mais leurs réponses divergent.

États-Unis France Félicitations Oui, pour l'investiture Non Message Reconnaissance du fait accompli Silence / mise à distance Signal envoyé Pragmatisme, continuité des intérêts stratégiques Désapprobation Présence à l'investiture Non Non

Washington privilégie la Realpolitik. Les intérêts américains au Cameroun lutte contre Boko Haram, stabilité du golfe de Guinée, ressources stratégiques imposent de maintenir le dialogue avec le pouvoir en place, même si sa légitimité est contestée.

Paris, plus exposé historiquement et politiquement, ne peut se permettre le même calcul. L'ancienne puissance coloniale est scrutée de près par les opinions publiques africaines. Un message de félicitations aurait pu être interprété comme un blanc-seing donné à un régime contesté.

Mais le silence français est-il durable ? Rien n'est moins sûr. La diplomatie sait aussi que les relations entre États ne se résument pas à des communiqués de presse.

La portée symbolique d'un mot

« Investiture » plutôt que « réélection ». Le choix lexical américain est un marqueur diplomatique puissant.

En 2018, les États-Unis avaient félicité Paul Biya pour sa réélection. En 2025, le terme a changé. Cette évolution traduit un durcissement du regard américain sur la gouvernance camerounaise.

Les félicitations pour l'investiture et non pour la réélection signifient que Washington ne reconnaît pas nécessairement la régularité du scrutin, mais qu'il accepte la réalité institutionnelle : Paul Biya est président, il a prêté serment, il faut composer avec lui.

Un message subtil, mais qui n'a échappé ni aux observateurs ni aux diplomates. Comme le soulignait un commentateur : « Il faut savoir lire entre les lignes ».

Enjeux et perspectives

La réélection de Paul Biya pour un huitième mandat place la communauté internationale face à un dilemme. Entre la nécessité de maintenir des relations de travail avec un partenaire stratégique et l'impératif de ne pas cautionner un processus électoral contesté, les marges de manœuvre sont étroites.

Pour les États-Unis, la priorité reste la stabilité régionale. Le Cameroun est un acteur clé dans la lutte contre l'insurrection de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Washington ne peut se permettre de rompre le dialogue.

Pour la France, l'enjeu est aussi politique que symbolique. La perte d'influence française en Afrique, déjà amorcée ces dernières années, rend chaque geste diplomatique lourd de conséquences. Un message de félicitations à Paul Biya aurait pu être mal perçu par une opinion publique camerounaise majoritairement opposée au régime.

L'Union africaine, elle, a félicité Paul Biya tout en appelant au dialogue et en exprimant sa « vive préoccupation » face aux violences. Une position équilibrée que ni Washington ni Paris n'ont choisie.

Les postures des États-Unis et de la France face à la réélection de Paul Biya révèlent deux lectures différentes de la légitimité politique en Afrique. Washington mise sur le pragmatisme et la continuité des intérêts stratégiques. Paris, plus prudent, semble attendre que la poussière retombe avant de prendre position.

Le silence français est un signal. Les félicitations américaines pour l'investiture en sont un autre. Tous deux disent la même chose : la réélection de Paul Biya en octobre 2025 n'a pas la légitimité que le régime voudrait lui donner. Mais tous deux évitent, pour l'instant, de franchir le pas d'une condamnation explicite.

Une chose est sûre : la diplomatie n'a jamais été aussi attentive aux mots. Et au Cameroun, chaque silence pèse désormais aussi lourd qu'une déclaration.

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