CAMEROUN :: « J'ai vraiment besoin de dos » : Ngannou répond avec humour à la rumeur sur Eto'o :: CAMEROON

Alors qu'une rumeur virale sur les réseaux sociaux prétendait que Samuel Eto'o serait redevable de 200 millions de FCFA envers Francis Ngannou, le champion de MMA a préféré répondre avec ironie, déclarant : « J'ai été informé ce matin d'un soi-disant argent que Samuel Eto'o me devait, mais malheureusement je ne m'en rappelle plus » une sortie qui a fait le tour du web et désamorcé toute polémique.

Une rumeur. Un chiffre : 200 millions. Deux noms : Samuel Eto'o, légende du football mondial, président de la Fecafoot. Francis Ngannou, le Predator, champion du monde de MMA, figure de proue du sport camerounais.

Le cocktail est explosif. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflamment. On murmure, on partage, on commente. Le président de la Fecafoot aurait une dette de 200 millions de francs CFA envers le combattant. Certains affirment même que Ngannou aurait fixé un ultimatum au « grand 9 » : remboursement avant le 31 juillet.

Mais Francis Ngannou n'est pas du genre à alimenter les polémiques. Alors que la toile s'emballe, le Predator sort de son silence. Et sa réponse est un chef-d'œuvre d'humour et d'ironie qui a fait rire tout le Cameroun.

« J'aimerais que ce soit vrai, car j'ai vraiment besoin de dos. »

La phrase est déjà culte. En une publication, Ngannou a éteint le feu de la rumeur et montré qu'il maîtrise l'art du storytelling autant que celui de la cage.

Une rumeur qui enflamme la toile

Tout commence il y a quelques jours sur les réseaux sociaux camerounais. Une information circulant sur Facebook et relayée par plusieurs pages affirme que Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), serait redevable d'une somme de 200 millions de francs CFA envers Francis Ngannou.

La rumeur prend rapidement de l'ampleur. Certains médias locaux se font l'écho de cette information, évoquant un prêt en espèces accordé par le champion de MMA à la légende du football. D'autres vont jusqu'à prétendre que Ngannou aurait fixé un ultimatum à Eto'o : remboursement avant le 31 juillet 2026.

Mais très vite, une question s'impose : cette dette existe-t-elle vraiment ?

La réponse qui a tout changé

Plutôt que de laisser la rumeur s'envenimer, Francis Ngannou a choisi de prendre la parole sur sa page officielle. Son message, à la fois simple et percutant, a rapidement fait le tour du web :

« J'ai été informé ce matin d'un soi-disant argent que Samuel Eto'o me devait, mais malheureusement je ne m'en rappelle plus. Mais qu'est-ce que j'aimerais que ce soit vrai, car j'ai vraiment besoin de dos. Frère, s'il te plaît, si tu me dois les dos, alors dis-moi seulement quand je passerai le prendre et je saute dans le premier vol pour rentrer au Cameroun, car il ne faut pas blaguer avec les dos. »

Par cette publication, le combattant camerounais a désamorcé les spéculations sans confirmer l'existence d'une quelconque dette. Son message, largement relayé, laisse entendre qu'il prend cette rumeur avec beaucoup de recul, préférant en rire plutôt que d'alimenter une polémique autour de sa relation avec le président de la Fecafoot.

Pourquoi cette rumeur a-t-elle pris ?

L'absence de Samuel Eto'o à l'inauguration du Venice Hall, le complexe événementiel ultramoderne de Francis Ngannou inauguré le 3 juillet 2026 à Yaoundé, a sans doute alimenté les spéculations. Construit pour un investissement avoisinant un milliard de francs CFA, le complexe a été inauguré en présence de nombreuses personnalités, dont le footballeur international André Onana.

L'absence du président de la Fecafoot à cet événement majeur a été interprétée par certains comme un signe de tension entre les deux icônes du sport camerounais. La rumeur de la dette est venue combler ce vide.

Mais la réalité est sans doute plus simple : Eto'o, qui n'a pas encore réagi officiellement, avait peut-être simplement d'autres engagements. Les deux hommes entretiennent par ailleurs des relations cordiales, comme en témoignent leurs échanges passés. En octobre 2024, Ngannou avait affirmé son respect pour Samuel Eto'o, le qualifiant de figure incontournable du football africain.

L'art de désamorcer une polémique

Francis Ngannou a montré, une fois de plus, qu'il maîtrise l'art de la communication. En choisissant l'humour plutôt que la confrontation, il a retourné la situation à son avantage.

Sa phrase « j'ai vraiment besoin de dos » est devenue virale. En utilisant le terme « dos » qui signifie « argent » en argot camerounais , il a joué avec les codes du langage populaire tout en désamorçant la tension.

Le message est clair : il n'y a pas de dette, il n'y a pas de conflit, il n'y a qu'une rumeur dont il faut rire.

Une relation qui dépasse les rumeurs

Francis Ngannou et Samuel Eto'o partagent bien plus qu'une nationalité. Tous deux sont des icônes planétaires, des enfants du Cameroun qui ont conquis le monde.

En mai 2026, après la victoire de Ngannou contre Philippe Lins, Eto'o avait publié un long message de félicitations, soulignant leur complicité. Leurs liens se sont renforcés dans les moments difficiles : lors des obsèques du fils de Ngannou en 2024, Eto'o était présent pour apporter son réconfort.

Le combattant a d'ailleurs récemment déclaré : « Un vrai combattant ne choisit pas entre deux Camerounais. Samuel Eto'o a marqué l'histoire de notre football. »

Le silence de Samuel Eto'o

À ce stade, Samuel Eto'o n'a pas encore réagi publiquement à cette rumeur. Le président de la Fecafoot, habitué aux polémiques, a sans doute choisi de laisser l'humour de Ngannou faire son effet.

Une chose est sûre : cette affaire, qui aurait pu tourner au clash, s'est transformée en un moment de légèreté et d'humour qui a réjoui les internautes camerounais.

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