CAMEROUN :: Exploitation illégale de l'or : Steven Nbienou Kouadjo dément tout lien avec le secteur aurifère :: CAMEROON

Dans un communiqué publié ce mercredi, le président du groupe NBIKO, Steven Nbienou Kouadjo, a réagi aux informations circulant ces derniers jours dans le cadre des révélations sur l'exploitation illégale de l'or au Cameroun. L'homme d'affaires affirme que ni lui ni son groupe n'ont jamais exercé d'activités liées au commerce de l'or, dénonçant des amalgames qui, selon lui, nuisent à sa réputation.

En ouverture de son message, Steven Nbienou Kouadjo rappelle que l'exploitation illicite des ressources aurifères constitue un véritable défi pour le Cameroun. Il estime que ce phénomène, qui profite à des intérêts étrangers au détriment du patrimoine national, mérite d'être traité avec sérieux et ne doit en aucun cas être banalisé.

Le chef d'entreprise indique toutefois que son nom a été cité à plusieurs reprises dans le débat public entourant cette affaire. Face à cette situation, il affirme vouloir apporter une réponse claire.

Selon lui, le groupe NBIKO n'a jamais mené la moindre activité dans le commerce de l'or, que ce soit sur le territoire camerounais ou à l'international. Il ajoute que cette affirmation peut être vérifiée à travers les documents officiels et les registres accessibles au public.

Abordant les relations personnelles évoquées dans certaines spéculations, Steven Nbienou Kouadjo reconnaît connaître plusieurs personnes dont les noms sont associés à cette affaire. Il refuse néanmoins d'établir un lien entre ces relations et ses activités professionnelles, estimant que chacun demeure seul responsable de ses actes. Il affirme par ailleurs faire confiance à la justice et aux institutions camerounaises pour faire toute la lumière sur ce dossier.

Le président du groupe NBIKO souligne également que son statut d'entrepreneur l'a conduit, au fil des années, à nouer des relations avec des personnalités issues de milieux divers. Selon lui, ces liens, parfois amicaux, relèvent de la vie courante d'un chef d'entreprise et ne sauraient être interprétés comme des indices de participation à des activités illicites.

Dans son communiqué, Steven Nbienou Kouadjo insiste sur le fait qu'il a toujours veillé à distinguer sa vie privée de la gestion de ses entreprises. Il affirme que le développement du groupe NBIKO s'est construit dans le respect des lois et des règles en vigueur, sans recourir à une quelconque influence politique ou administrative.

En conclusion, l'homme d'affaires appelle à privilégier les faits établis plutôt que les suppositions. Tout en réaffirmant son attachement aux principes de transparence et de responsabilité, il invite l'opinion publique à laisser la justice poursuivre son travail, estimant que seule la manifestation de la vérité permettra de dissiper les doutes entourant cette affaire.

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