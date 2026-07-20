-
© Camer.be : Léandre Ndzié
- 20 Jul 2026 09:19:15
- |
- 618
- |
-
CAMEROUN :: Exploitation illégale de l'or : Steven Nbienou Kouadjo dément tout lien avec le secteur aurifère :: CAMEROON
Dans un communiqué publié ce mercredi, le président du groupe NBIKO, Steven Nbienou Kouadjo, a réagi aux informations circulant ces derniers jours dans le cadre des révélations sur l'exploitation illégale de l'or au Cameroun. L'homme d'affaires affirme que ni lui ni son groupe n'ont jamais exercé d'activités liées au commerce de l'or, dénonçant des amalgames qui, selon lui, nuisent à sa réputation.
En ouverture de son message, Steven Nbienou Kouadjo rappelle que l'exploitation illicite des ressources aurifères constitue un véritable défi pour le Cameroun. Il estime que ce phénomène, qui profite à des intérêts étrangers au détriment du patrimoine national, mérite d'être traité avec sérieux et ne doit en aucun cas être banalisé.
Le chef d'entreprise indique toutefois que son nom a été cité à plusieurs reprises dans le débat public entourant cette affaire. Face à cette situation, il affirme vouloir apporter une réponse claire.
Selon lui, le groupe NBIKO n'a jamais mené la moindre activité dans le commerce de l'or, que ce soit sur le territoire camerounais ou à l'international. Il ajoute que cette affirmation peut être vérifiée à travers les documents officiels et les registres accessibles au public.
Abordant les relations personnelles évoquées dans certaines spéculations, Steven Nbienou Kouadjo reconnaît connaître plusieurs personnes dont les noms sont associés à cette affaire. Il refuse néanmoins d'établir un lien entre ces relations et ses activités professionnelles, estimant que chacun demeure seul responsable de ses actes. Il affirme par ailleurs faire confiance à la justice et aux institutions camerounaises pour faire toute la lumière sur ce dossier.
Le président du groupe NBIKO souligne également que son statut d'entrepreneur l'a conduit, au fil des années, à nouer des relations avec des personnalités issues de milieux divers. Selon lui, ces liens, parfois amicaux, relèvent de la vie courante d'un chef d'entreprise et ne sauraient être interprétés comme des indices de participation à des activités illicites.
Dans son communiqué, Steven Nbienou Kouadjo insiste sur le fait qu'il a toujours veillé à distinguer sa vie privée de la gestion de ses entreprises. Il affirme que le développement du groupe NBIKO s'est construit dans le respect des lois et des règles en vigueur, sans recourir à une quelconque influence politique ou administrative.
En conclusion, l'homme d'affaires appelle à privilégier les faits établis plutôt que les suppositions. Tout en réaffirmant son attachement aux principes de transparence et de responsabilité, il invite l'opinion publique à laisser la justice poursuivre son travail, estimant que seule la manifestation de la vérité permettra de dissiper les doutes entourant cette affaire.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
David Lemos : « Le Mondial 2026 est le plus mercantile »
Angers célèbre la solidarité : Tina Still réussit le pari d'un gala historique
Paul Biya : pourquoi les États-Unis et la France divergent
L'IDENTITÉ NATIONALE EN QUESTION
Bien-être au travail: Raphaël Tchomnou Ngantchop dévoile sa pyramide de la performance durable
N/A :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1046647
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 583673
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 470213
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 388440
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 244486
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 232324