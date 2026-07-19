NIGÉRIA :: Héritage de 35 millions : son mari exige tout, elle divorce :: NIGERIA

Une Nigériane hérite de 35 millions FCFA. Son mari exige qu'elle lui remette tout. Devant son refus, menaces et pressions familiales. Elle quitte le foyer, entame une procédure de divorce et saisit la justice.

L'héritage devait être une bénédiction. Il est devenu le motif d'un conflit conjugal qui a conduit une femme nigériane à fuir son domicile, à saisir la justice et à demander le divorce.

Elle a hérité de près de 35 millions de FCFA de son père défunt. Un héritage qui devait lui permettre d'acheter une terre, une voiture, de financer son master et d'investir dans son commerce. Mais quand son mari a appris la nouvelle, il a exigé qu'elle lui remette tout. Devant son refus, les menaces ont fusé, les beaux-parents sont intervenus, et le couple s'est retrouvé devant les tribunaux. Cette histoire, devenue virale sur les réseaux sociaux, met en lumière une réalité que vivent de nombreuses femmes africaines : le contrôle de leurs ressources par leur époux. Et si les lois protègent les femmes mariées, les coutumes peinent à suivre.

Un héritage qui vire au cauchemar

Tout commence par une nouvelle qui devrait réjouir une famille : une femme nigériane reçoit un héritage de près de 35 millions de FCFA de son père décédé. Une somme conséquente, fruit d'une vie de travail.

Mais très vite, l'ambiance change. Son mari, qui a suivi tout le processus, la convoque pour un entretien. Il veut savoir ce qu'elle compte faire de cet argent. Elle lui répond : acheter une terre, une voiture, s'inscrire à un master, et investir le reste dans son commerce.

La réponse déçoit. Le mari s'offusque : « Et moi, où est-ce que je rentre dans tout ça en tant que ton mari ? Qu'est-ce que j'y gagne ? »

Les menaces et la pression familiale

La femme, désemparée, ne comprend pas la réaction de son époux. « J'étais sincèrement confuse, alors je lui ai dit que je ne comprenais pas », raconte-t-elle. Le mari reste silencieux un temps, puis éclate. Il la traite de « stupide » et lui reproche de ne pas lui confier une telle somme.

« Il s'est emporté. La dispute est devenue si houleuse qu'il a failli me frapper », témoigne-t-elle. Il lui annonce alors qu'il ne peut pas rester marié à une femme qui n'est pas « soumise », et qu'il va ramener une autre femme à la maison.

Quelques jours plus tard, les parents du mari débarquent à l'improviste. Pendant des heures, ils la sermonnent, l'exhortant à transférer l'intégralité de l'héritage à leur fils. Sa belle-mère lui confie même qu'elle a supplié son fils de ne pas prendre une seconde épouse, dans l'espoir qu'elle finirait par céder.

La fuite et la reconstruction

Face à ce qu'elle qualifie d'« embuscade », la femme fait semblant d'accepter. Mais ce soir-là, elle prend son bébé, quitte le domicile, rejoint une amie et éteint son téléphone.

Deux jours plus tard, sa mère la rejoint pour s'occuper de l'enfant pendant qu'elle retourne travailler. Un mois plus tard, elle trouve un appartement et s'y installe. Pendant que son mari est au travail, elle retourne à la maison conjugale pour récupérer ses affaires et celles de son fils, ainsi que tous les biens qu'elle a achetés de ses propres mains.

Elle réalise alors qu'elle avait acheté presque tout dans la maison : le lit, les appareils de cuisine, la télévision. Ironie du sort, son mari gagnait bien plus qu'elle, mais c'est elle qui dépensait le plus. « Avec le recul, je me suis rendu compte qu'il vivait à mes crochets », confie-t-elle.

La plainte et la justice

Le mari porte plainte auprès de la police, accusant son épouse d'avoir volé ses biens. Mais il ne peut fournir aucune preuve de propriété. Un collègue de la femme se rend à son bureau et rapporte les relevés de sa coopérative d'épargne.

Chaque article qu'elle a acheté l'a été via la coopérative, avec des prélèvements mensuels sur son salaire. La preuve est irréfutable. La semaine suivante, elle lui signifie sa demande de divorce.

C'est alors que le mari change de discours. Il l'inonde de messages, lui disant qu'il ne peut pas vivre sans elle, que ses menaces n'étaient qu'une tentative pour la rendre « plus soumise ».

« Nous sommes maintenant devant le tribunal. J'en ai fini », conclut-elle.

Le cadre juridique nigérian : entre droit moderne et coutumes

Cette affaire soulève des questions fondamentales sur les droits des femmes mariées au Nigeria. Le Married Women's Property Act de 1882, toujours en vigueur, dispose qu'« une femme mariée a la capacité d'acquérir, de détenir et de disposer de tout bien comme si elle était célibataire ».

Autrement dit, l'héritage d'une femme mariée lui appartient en propre. Son mari ne peut pas légalement l'exiger.

La Cour suprême du Nigeria a par ailleurs confirmé le droit des filles à hériter des biens de leur père, invalidant certaines coutumes qui les en excluaient.

Pourtant, dans la pratique, les coutumes patriarcales restent puissantes. Comme le souligne une étude, « les droits à l'héritage restent un domaine où les femmes au Nigeria continuent de faire face à l'incertitude juridique et à l'exclusion, en particulier sous les systèmes coutumiers ».

Une histoire qui résonne au-delà du Nigeria

L'histoire de cette femme est devenue virale, et pour cause. Elle touche à une réalité que vivent des milliers de femmes à travers l'Afrique : la pression exercée par leur mari et sa famille pour qu'elles abandonnent le contrôle de leurs ressources.

Elle met aussi en lumière un paradoxe : les lois protègent, mais les coutumes persistent. Et c'est souvent la femme qui paie le prix de ce conflit entre deux systèmes.

Que pensez-vous de cette histoire ? La femme a-t-elle eu raison de partir ? Le mari avait-il le droit d'exiger l'argent ?

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