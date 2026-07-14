CAMEROUN :: VBG : Le Minproff et Plan International Cameroon plaident pour l'adoption d'une loi

Les acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) intensifient leur plaidoyer au Cameroun. Réunis à Yaoundé, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), Plan International Cameroon et plusieurs partenaires ont mobilisé les femmes parlementaires afin d'accélérer l'adoption d'une loi spécifique destinée à mieux protéger les femmes et les filles.

Les violences basées sur le genre continuent de toucher des milliers de femmes et de filles au Cameroun. Face à cette réalité, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), Plan International Cameroon, le Club des Ambassadeurs de la Masculinité Positive (CAMP), la GIZ, l'UNFPA, l'ACAFEJ et le REJEFEMAC ont organisé, le 8 juillet 2026 à l'hôtel Djeuga de Yaoundé, une rencontre de plaidoyer en faveur de l'adoption de la loi sur les violences basées sur le genre.

Cette rencontre de haut niveau avait pour principal objectif de renforcer l'engagement des parlementaires, en particulier des femmes élues, afin d'accélérer la finalisation et l'adoption de ce texte attendu depuis plusieurs années. Les organisateurs estiment qu'un cadre juridique plus adapté permettra d'améliorer la prévention des violences, de protéger davantage les survivantes et de lutter plus efficacement contre l'impunité.

Dès l'ouverture des travaux, la représentante du directeur de Plan International Cameroon a rappelé que les violences basées sur le genre demeurent l'une des principales atteintes aux droits humains dans le pays. Les statistiques disponibles montrent qu'une proportion importante de femmes a déjà subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. À cela s'ajoutent les violences psychologiques, économiques et émotionnelles qui restent souvent invisibles et insuffisamment dénoncées.

Au cours des échanges, les participantes ont suivi plusieurs présentations consacrées à l'évolution du projet de loi, à ses principaux enjeux ainsi qu'aux attentes de la société civile. Les experts juridiques ont également présenté les avancées enregistrées et les défis qui restent à relever pour parvenir à l'adoption définitive du texte.

Par ailleurs, les discussions ont permis aux femmes parlementaires, aux représentants du gouvernement, aux organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers d'échanger sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire progresser ce dossier au sein du Parlement. L'objectif était de créer une dynamique commune autour d'un engagement politique plus fort.

L'intervention de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille Pr ABENA ONDOA née OBAMA Marie Thérèse a constitué l'un des temps forts de la rencontre. Elle a fait savoir la volonté du gouvernement à adopter ce projet de lois. En félicitant également les partenaires tels que Plan International Cameroon et d’autres qui œuvrent au côté du Cameroun pour trouver des solutions non seulement sur les Violences basées sur le genre mais bien d’autres questions. Dans son allocution, elle a rassuré toutes les parties prenantes que ce texte est en cours. Les participantes ont ensuite adopté une déclaration finale réaffirmant leur volonté d'œuvrer pour l'adoption de cette loi et pour le renforcement des mécanismes de protection des victimes.

Au-delà des débats, cette initiative traduit la volonté des pouvoirs publics et de leurs partenaires de placer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles parmi les priorités nationales. Elle met également en lumière le rôle déterminant des femmes parlementaires dans l'élaboration des politiques publiques en faveur de l'égalité de genre et de la protection des droits humains.

À travers cette mobilisation, les organisateurs espèrent donner une nouvelle impulsion au processus législatif. Ils souhaitent surtout que le Cameroun se dote rapidement d'un dispositif juridique capable de prévenir les violences basées sur le genre, de mieux accompagner les victimes et de sanctionner les auteurs de ces actes.

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