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© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 19 Jul 2026 00:23:42
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MONDE ENTIER :: Coupe du Monde 2026 : L’Angleterre prend le bronze, la France craque après une remontée folle 6-4 :: WORLD
Le match pour la 3e place de ce Mondial 2026 entrera dans les annales. Spectacle total, buts à la pelle et scénario à couper le souffle : l’Angleterre s’impose finalement 6-4 face à une équipe de France métamorphosée en seconde période.
Un cauchemar bleu avant la pause
Les Bleus sont passés complètement à côté de leur première mi-temps. Dominés, imprécis, punis sur chaque contre. Résultat : 4-0 pour l’Angleterre à la mi-temps. Le bronze semblait déjà envolé.
Réaction d’orgueil des Bleus
De retour des vestiaires, Didier Deschamps a secoué son groupe avec plusieurs changements dès la 46e minute. L’électrochoc a fonctionné.
48e : 1-4.
54e : 2-4.
66e : 3-4.
En 20 minutes, la France a fait trembler Wembley et relancé totalement le match. Le stade n’en croyait pas ses yeux.
Le coup de grâce anglais
Mais les Three Lions n’ont pas paniqué. Dans le money-time, ils ont fait parler leur réalisme.
87e : 5-3.
Dans les arrêts de jeu, échange de buts final : la France revient à 5-4, et l’Angleterre tue le match dans la foulée. 6-4.
Les chiffres résument bien cette folie : 18 tirs de chaque côté. Mais 10 tirs cadrés pour l’Angleterre contre 9 pour la France, longtemps étouffée avant la pause.
Le bilan du Mondial
Avec cette victoire, l’Angleterre monte sur la 3e marche du podium. Pour la France c’est une 4e place frustrante. Après l’élimination en demi-finale face à l’Argentine, les Bleus terminent le tournoi sur deux défaites. Mais cette seconde mi-temps laisse au moins entrevoir un mental intact.
Et pendant ce temps, Kylian Mbappé continue de réécrire l’histoire des buteurs de la compétition.
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