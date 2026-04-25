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Aïcha Kamoise libérée après 6 jours : caution, interdiction de sortie et audience mardi
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100 000 FCFA et six jours de cellule la blogueuse rentre chez elle, sous contrôle

Six jours. C'est la durée exacte de la détention d'Aïcha Kamoise. Ce vendredi soir, la célèbre blogueuse camerounaise a quitté les geôles après le paiement d'une caution de 100 000 FCFA. La liberté, pour l'heure, reste conditionnelle.

Une libération provisoire encadrée par la justice

La décision est tombée en fin de soirée, évitant à Aïcha Kamoise une nuit supplémentaire en détention. Six jours après son incarcération, elle a retrouvé son environnement familial dans des conditions strictement définies par le tribunal.

La mise en liberté provisoire se définit comme une mesure judiciaire permettant à un prévenu de quitter la détention avant jugement, sous réserve de garanties imposées par le juge. En l'occurrence, ces garanties sont doubles : une caution financière et un contrôle judiciaire immédiat.

Interdiction de quitter le territoire : une mesure ferme

La justice n'a pas simplement fixé une caution. Elle a assorti la libération d'une interdiction formelle de quitter le territoire national. Aïcha Kamoise ne peut pas voyager tant que cette mesure reste en vigueur.

Ce type de restriction vise à garantir la présence du prévenu lors des prochaines audiences. Elle signale également que l'instruction judiciaire n'est pas close. La blogueuse reste formellement dans le collimateur de la procédure en cours.

Le 28 avril 2026 : la date qui compte

Le répit sera bref. La prochaine audience est fixée au mardi 28 avril 2026. Aïcha Kamoise devra comparaître à nouveau devant le juge pour la suite de son procès. Cette échéance représente l'étape décisive de la semaine à venir.

L'issue de cette audience déterminera la trajectoire judiciaire de l'affaire. Maintien du contrôle judiciaire, renvoi en jugement, classement les scénarios restent ouverts jusqu'à la décision du magistrat.

Liberté d'expression en ligne et précédents judiciaires

L'affaire Aïcha Kamoise cristallise les tensions autour de la liberté d'expression numérique au Cameroun. Blogueuse suivie, son incarcération a provoqué une mobilisation visible sur les réseaux sociaux. La décision du 28 avril sera scrutée bien au-delà du prétoire.

Ce dossier pourrait faire jurisprudence pour les créateurs de contenu en Afrique francophone. La question de la responsabilité légale des blogueurs, de leurs droits en garde à vue et des conditions de leur détention devient un terrain de combat institutionnel. Les organisations de défense de la presse libre suivent ce type de procédures pour en extraire des leviers d'action durable.

Qu'est-ce que le verdict du 28 avril dira sur la place accordée aux voix numériques indépendantes ?

Aïcha Kamoise est rentrée chez elle. Mais le dossier reste ouvert, l'instruction se poursuit, et mardi prochain, la salle d'audience dira ce que la justice camerounaise entend faire de cette affaire. Ce qui se joue là dépasse le sort d'une personne c'est un signal envoyé à tous ceux qui publient, filment et témoignent depuis leur téléphone.

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