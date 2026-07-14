CAMEROUN :: Nécrologie : Le Général de Brigade EZO'O MVONDO Simon tire sa révérence :: CAMEROON

Yaoundé, le 14 juillet 2026. Le Ministère de la Défense a annoncé dans un communiqué de presse N°004793/CP/MINDEF/01 signé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph BETI ASSOMO, le décès du général de brigade EZO'O MVONDO Simon.

Décès survenu en Inde

Selon le communiqué officiel, l’illustre officier supérieur est décédé dans la matinée de ce mardi 14 juillet 2026 au Continental Hospitals d’Hyderabad en Inde, des suites de maladie.

Au moment de son rappel à Dieu, le Général EZO'O MVONDO Simon occupait les fonctions de Commandant de la Première Région Militaire Interarmées (RMIA1), dont le quartier général est basé à Yaoundé.

L’hommage du Chef de l’État

Le ministre de la Défense transmet à la famille du "valeureux disparu" les profondes condoléances du chef de l’État, chef des Forces armées.

Le général EZO'O MVONDO Simon était réputé pour son sens du devoir, sa rigueur professionnelle et son engagement au service de la Nation. À la tête de la RMIA1, il avait la charge de la sécurisation de la région du Centre et de la coordination des unités militaires.

Obsèques à venir.

Le communiqué précise que le programme des obsèques sera communiqué en temps opportun par les autorités compétentes.

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