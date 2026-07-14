Camer.be
Nécrologie : Le Général de Brigade EZO'O MVONDO Simon tire sa révérence
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Nécrologie : Le Général de Brigade EZO'O MVONDO Simon tire sa révérence :: CAMEROON

Yaoundé, le 14 juillet 2026. Le Ministère de la Défense a annoncé dans un communiqué de presse N°004793/CP/MINDEF/01 signé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph BETI ASSOMO, le décès du général de brigade EZO'O MVONDO Simon.

Décès survenu en Inde 

Selon le communiqué officiel, l’illustre officier supérieur est décédé dans la matinée de ce mardi 14 juillet 2026 au Continental Hospitals d’Hyderabad en Inde, des suites de maladie.

Au moment de son rappel à Dieu, le Général EZO'O MVONDO Simon occupait les fonctions de Commandant de la Première Région Militaire Interarmées (RMIA1), dont le quartier général est basé à Yaoundé.

 L’hommage du Chef de l’État 
Le ministre de la Défense transmet à la famille du "valeureux disparu" les profondes condoléances du chef de l’État, chef des Forces armées.

Le général EZO'O MVONDO Simon était réputé pour son sens du devoir, sa rigueur professionnelle et son engagement au service de la Nation. À la tête de la RMIA1, il avait la charge de la sécurisation de la région du Centre et de la coordination des unités militaires.

Obsèques à venir.

Le communiqué précise que le programme des obsèques sera communiqué en temps opportun par les autorités compétentes.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Nécrologie : Le Général de Brigade EZO'O MVONDO Simon tire sa révérence
Apres 37 jours le « Court séjour privé en Europe » de Paul Biya fait débat
VBG : Le Minproff et Plan International Cameroon plaident pour l'adoption d'une loi
Madiba Run 4 Health : Douala célèbre le sport, la santé et la convivialité
Maxime Eko Eko menacé de mort : « J'espère être vivant demain »
Recensement Général de la Population et de l'Habitat: L'implication de ASBY donne un nouvel élan
Enfants fantômes : 35 milliards volés, pas de remboursement
Douala : 6 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Bonamoussadi
Le football sud-africain en deuil
Wazdan Prise Drop : ouvrez l’accès à la fortune de Supergooal !
Bac 2026 bloqué à Dschang : les profs exigent 616 millions
Énergie:le ministre Eloundou Essomba engage l'État à fournir 10 MW à Acero Metal pour 1 200 emplois
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:42
STRASBOURG : QUAND LA DANSE FOLKLORIQUE RÉVEILLE LES SOUVENIRS ET FAIT VIBRER L’ALSACE

STRASBOURG : QUAND LA DANSE FOLKLORIQUE RÉVEILLE LES SOUVENIRS ET FAIT VIBRER L’ALSACE
15:36
Père Lado : « Vous pilliez l’or pendant que les églises ouvraient »

Père Lado : « Vous pilliez l’or pendant que les églises ouvraient »
15:27
Nécrologie : Le Général de Brigade EZO'O MVONDO Simon tire sa révérence

Nécrologie : Le Général de Brigade EZO'O MVONDO Simon tire sa révérence
15:09
Apres 37 jours le « Court séjour privé en Europe » de Paul Biya fait débat

Apres 37 jours le « Court séjour privé en Europe » de Paul Biya fait débat
10:18
VBG : Le Minproff et Plan International Cameroon plaident pour l'adoption d'une loi

VBG : Le Minproff et Plan International Cameroon plaident pour l'adoption d'une loi

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo