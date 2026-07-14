FRANCE :: À STRASBOURG, LE NDÉ CÉLÈBRE SA CULTURE, SON UNITÉ ET LE VIVRE-ENSEMBLE

« Ensemble, préservons notre culture ». Plus qu'un thème, un véritable appel à la transmission, à l'unité et à l'affirmation identitaire. Dimanche dernier, au stade de Hautepierre à Strasbourg, les fils et filles du Ndé établis en Alsace ont fait vibrer la capitale européenne au rythme de leur patrimoine culturel.

Autour d'un barbecue géant aux saveurs exotiques, l'association NGÔ NDÉ d'Alsace a réuni familles, amis du Cameroun, curieux et acteurs du tissu associatif camerounais de la région pour une grande journée de partage, de convivialité et de découverte culturelle.

Et pour cette grande première, le public a répondu présent !

Le stade de Hautepierre a été pris d'assaut par une foule enthousiaste, venue vivre une expérience où les générations et les cultures se rencontrent. Les principales associations camerounaises basées en Alsace ont également répondu à l'appel de Mama Sido, présidente de NGÔ NDÉ d'Alsace et figure de proue de cette mobilisation culturelle.

Créée il y a seulement un an et forte de près de 70 membres, NGÔ NDÉ d'Alsace a réussi un pari majeur : rassembler sa communauté, célébrer son unité et démontrer que la culture reste un puissant trait d'union entre les peuples.

Cette journée de grande envergure a également été marquée par la présence de Pierre Jakubowicz, adjoint à la maire de Strasbourg chargé des arts et des cultures, ainsi que de Hakim Fadli, adjoint à la maire en charge du quartier de Hautepierre. Une présence institutionnelle qui témoigne de l'importance des initiatives culturelles et associatives dans la construction du vivre-ensemble.

Dans les assiettes, les grillades aux parfums d'Afrique ont réveillé les papilles. Sur la scène et dans le stade, la musique, les animations et les danses traditionnelles ont fait monter la température.

Aux platines, DJ Donaldo a assuré l'ambiance musicale, maintenant le public en haleine tout au long de la journée. Moment particulièrement attendu : la prestation du groupe de Benskin venu spécialement de Paris. Entre tradition, énergie et innovations chorégraphiques, les artistes ont offert un spectacle vibrant et généreux.

Les corps dansent. Les tambours résonnent. Les sourires se multiplient.

Mais derrière la fête, un message essentiel demeure : un peuple qui transmet sa culture préserve une part fondamentale de son identité.

Cette journée aura été celle de la ferveur, de la grâce et de la fierté culturelle. Une véritable démonstration de la volonté des filles et fils du Ndé de vivre pleinement leur héritage, de le transmettre aux nouvelles générations et de l'inscrire dans la diversité culturelle alsacienne.

Pour NGÔ NDÉ d'Alsace, le pari est réussi.

La première édition vient de poser les bases d'un rendez-vous qui pourrait rapidement devenir incontournable dans l'agenda culturel camerounais et africain en Alsace.

Vivement la prochaine édition. Avec encore plus de partage, plus de joie et, surtout, toujours autant d'amour pour la culture du Ndé.

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