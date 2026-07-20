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Angers célèbre la solidarité : Tina Still réussit le pari d'un gala historique
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FRANCE :: Angers célèbre la solidarité : Tina Still réussit le pari d'un gala historique

Angers a vibré au rythme de la solidarité, du partage et de la célébration lors de la toute première édition du Gala des Belles Rencontres, une initiative portée par Tina Still. Pour cette grande première, le succès a largement dépassé les attentes, réunissant près de 500 invités venus des quatre coins de la France et de plusieurs pays d'Afrique.

À travers cet événement d'envergure, c'est avant tout l'engagement humanitaire de la présidente de l'association Dames de Cœur, connue sous le slogan « Bonheur pour tous », qui a été salué. Depuis plusieurs années, Tina Still multiplie les actions en faveur des plus vulnérables : soutien aux étudiants en difficulté, collectes de denrées alimentaires pour les familles démunies, accompagnement des personnes dans le besoin… Autant d'initiatives qui ont valu à cette femme de cœur un hommage appuyé de la diaspora africaine et de nombreux habitants de la région angevine.

La soirée a également été marquée par la présence de plusieurs personnalités. L'ancien international camerounais Njanka Béaka a tenu à apporter son soutien à cette œuvre caritative. Venue de Lille, La Maffo Flore a également honoré l'événement de sa présence, aux côtés d'autres personnalités qui ont préféré rester dans la discrétion.

Le point culminant de cette soirée restera sans doute la prestation exceptionnelle de la diva camerounaise Lady Ponce. Malgré une grossesse très avancée, l'artiste a tenu à répondre présente, offrant un spectacle mémorable qui a conquis les mélomanes et électrisé la salle. Une performance saluée par une ovation nourrie, témoignant de l'émotion et de la reconnaissance du public.

L'ambiance, empreinte de convivialité et de fraternité, s'est prolongée jusqu'au petit matin à l'Espace Longuenée, où les invités, encore émerveillés par cette rencontre avec la star, tardaient à quitter les lieux. Les festivités se sont ensuite poursuivies au Palais 49, situé au 29 rue Louis Gain à Angers, pour un after qui s'est étiré pratiquement toute la journée de dimanche.

Au-delà des festivités, cette première édition du Gala des Belles Rencontres s'impose déjà comme un rendez-vous majeur de la diaspora africaine dans le Maine-et-Loire. Elle démontre qu'autour de la solidarité, de la culture et du vivre-ensemble, il est possible de rassembler des centaines de personnes autour d'une même cause.

Une première édition réussie qui laisse présager un avenir prometteur pour cette initiative portée par Tina Still, dont l'engagement social continue d'inspirer bien au-delà des frontières d'Angers.

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