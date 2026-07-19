CAMEROUN :: Yaoundé capitale du VIH en milieu urbain :: CAMEROON

Avec 4,4 % de prévalence à Yaoundé et 3,3 % à Douala, les deux principales villes du Cameroun concentrent les taux les plus élevés du pays. Une réalité urbaine qui interpelle alors que la prévalence nationale est en baisse.

Yaoundé : 4,4 %. Douala : 3,3 %. Ce sont les deux taux de prévalence du VIH les plus élevés parmi les grandes villes du Cameroun. À elles seules, ces deux métropoles concentrent une part significative des personnes vivant avec le VIH dans le pays. Pourtant, la prévalence nationale est tombée à 2,7 % en 2024. Comment expliquer ce décalage ? Alors que le Cameroun affiche des progrès dans la lutte contre le sida, les zones urbaines restent des épicentres de l'épidémie. Un paradoxe qui mérite d'être décrypté.

Yaoundé et Douala en tête des prévalences urbaines

Selon les dernières données officielles disponibles, Yaoundé enregistre la prévalence du VIH la plus élevée des grandes villes camerounaises, avec 4,4 % de la population adulte vivant avec le virus. Douala suit de près avec 3,3 %.

Ces chiffres, qui portent sur les deux métropoles du pays, offrent un éclairage crucial sur la dynamique de l'épidémie en milieu urbain. Ils confirment que la lutte contre le VIH au Cameroun ne peut faire l'économie d'une approche ciblée sur les grandes agglomérations.

Un contraste saisissant avec la moyenne nationale

La prévalence nationale du VIH chez les adultes (15-49 ans) est estimée à 2,7 % en 2024, contre 5,4 % en 2018. Une baisse significative qui témoigne des progrès réalisés en matière de dépistage, de prévention et de traitement.

Pourtant, les chiffres urbains 4,4 % à Yaoundé et 3,3 % à Douala sont supérieurs à la moyenne nationale. Ce contraste interpelle : pourquoi les villes sont-elles davantage touchées ?

Les facteurs explicatifs d'une prévalence urbaine élevée

Plusieurs éléments permettent d'expliquer cette situation :

1. La concentration des populations clés

Les grandes villes concentrent les populations les plus exposées au VIH : travailleuses du sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), personnes utilisatrices de drogues. Or, ces groupes restent souvent éloignés des services de prévention et de soins, par crainte de stigmatisation.

2. La mobilité et les migrations

Yaoundé et Douala sont des pôles d'attraction économique. Les migrations internes et les déplacements fréquents favorisent la dissémination du virus et compliquent le suivi des patients.

3. Les inégalités socio-économiques

La précarité, le chômage et l'accès limité aux soins dans certains quartiers périphériques créent des conditions favorables à la propagation du VIH.

4. Un accès inégal au dépistage et aux soins

Bien que l'offre de soins soit plus dense en ville, certaines populations y restent sous-dépistées. Le dépistage tardif demeure un défi majeur.

Des progrès, mais des défis persistants

Le Cameroun a enregistré 21 000 nouvelles infections au VIH en 2025. Un chiffre qui rappelle que la bataille est loin d'être gagnée, même si l'incidence est en baisse.

L'incidence du VIH chez les 15-49 ans est estimée à 0,15 %. Autrement dit, le nombre de nouvelles infections diminue, mais l'épidémie reste active, en particulier dans les zones urbaines.

L'étude CAMPHIA 2024-2025, menée par l'Institut National de la Statistique, a permis d'actualiser les données épidémiologiques. Elle montre que la prévalence reste plus élevée chez les femmes (5,0 %) que chez les hommes (2,3 %). Une inégalité de genre qui se retrouve dans les villes.

Yaoundé et Douala : des épicentres à ne pas négliger

Les deux grandes villes du Cameroun ne sont pas seulement des centres économiques et politiques. Ce sont aussi des épicentres de l'épidémie de VIH. Les données de prévalence à 4,4 % et 3,3 % appellent à une vigilance renforcée.

Les autorités sanitaires, à travers le Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), ont identifié les zones géographiques prioritaires pour la période 2024-2030. Les grandes villes y figurent en bonne place, preuve que la riposte nationale a intégré cette réalité.

Mais les moyens déployés sont-ils à la hauteur des enjeux ? La question mérite d'être posée.

Que faire ? Les pistes d'action

Pour inverser la tendance dans les zones urbaines, plusieurs leviers sont identifiés :

- Renforcer le dépistage communautaire, en allant au-devant des populations les plus exposées.

- Améliorer l'accès au traitement, pour que les personnes vivant avec le VIH atteignent la charge virale indétectable.

- Lutter contre la stigmatisation, principale barrière au dépistage et à l'observance.

- Cibler les populations clés avec des programmes adaptés et non discriminants.

- Intensifier la prévention combinée (préservatifs, PrEP, circoncision, réduction des risques).

Un enjeu de santé publique et de développement

Au-delà des chiffres, la prévalence du VIH à Yaoundé et Douala est un indicateur de vulnérabilité urbaine. Elle interroge sur les inégalités d'accès aux soins, la précarité, et la capacité des politiques publiques à toucher les populations les plus marginalisées.

Alors que le Cameroun s'est engagé, avec la communauté internationale, à mettre fin au sida comme menace de santé publique d'ici 2030, la situation des grandes villes constitue un test grandeur nature. Les progrès accomplis ne doivent pas masquer les poches de résistance de l'épidémie.

Que pensez-vous de ces chiffres ? Le Cameroun en fait-il assez pour lutter contre le VIH en milieu urbain ? Donnez votre avis.

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