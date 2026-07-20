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Coupe du monde 2026:Kylian Mbappé termine meilleur buteur du tournoi avec 10 buts
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Il l’a fait. Lors de la petite finale contre l’Angleterre, Kylian Mbappé a inscrit son 10e but du tournoi 2026. Un but qui l’installe tout en haut de l’histoire du football mondial.

 22 buts : le nouveau roi de la Coupe du Monde 

Avec cette réalisation, le capitaine des Bleus porte son total à 22 buts en Coupe du monde.  
Il dépasse d’une longueur Lionel Messi et ses 21 buts, et relègue Miroslav Klose et son record de 16 buts au second plan. Un record qui semblait intouchable il y a encore quelques années.

À seulement 27 ans, Mbappé a déjà marqué lors de 3 éditions différentes. Le début d’un règne. Kylian Mbappé pourrait encore jouer trois Coupes du Monde : 2030, 2034 et 2038. Il serait alors âge de 39 ans pour ce qui est de la dernière édition.

 10 buts en 2026 : la classe de l’ère moderne

Ce 10e but fait aussi de lui le meilleur buteur de cette Coupe du monde 2026.  
Un total qui le place parmi les plus grands buteurs d’une seule édition. Rare, même à l’époque moderne.

Le seul record qui lui résiste encore : celui de Just Fontaine et ses 13 buts en 1958. La légende tricolore tient toujours.

 La course continue
Attention, rien n’est encore joué. Lionel Messi a disputé la finale 2026 avec l’Argentine au cours de laquelle il a été muet face aux buts espagnols. 

Pour l’instant, le trône est à Kylian.  Seul au sommet de l’histoire de la Coupe du monde.

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